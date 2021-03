Colapso eléctrico en cinco años

En 2026, el sistema eléctrico colapsará en México si prevalece la actual reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores de su propio partido, iniciativa que pasó prácticamente como si las cámaras fueran oficialías de partes. Ramsés Pech es un analista muy respetado en materia de energía y economía, es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects, y en entrevista en El Heraldo Televisión, dijo categórico que de prevalecer la polémica reforma a la electricidad, en cinco años México experimentará un colapso en la transmisión, distribución y en la generación del fluido eléctrico.

La razón es por la duda que existe para que la Comisión Federal de Electricidad reciba los recursos económicos necesarios para su operación. Ramsés Pech reveló que la CFE ha perdido inversión, y la prueba está en la ausencia en la construcción de infraestructura. Además, no se ha observado algún cambio, modificación o actualización de las plantas duales, a diésel o de combustóleo, lo que para los expertos significa que la CFE está en atraso. Si a esto sumamos que el recurso asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la CFE no llegó a lo anunciado para este año 2021, la paraestatal se verá impedida para cumplir su plan de negocios. Ramsés Pech también explicó que el T-MEC será revisado en 2025. Si en esa nueva evaluación que realizarán nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, no se observa el cumplimiento de lo estipulado en materia de sustentabilidad, el acuerdo comercial podría ser cancelado. A la pregunta del por qué los legisladores no observan estos problemas a futuro, Pech no tuvo empacho en asegurar que como siempre, en la política mexicana, las decisiones y proyectos son sexenales, cada gobierno busca imprimir su sello particular en la toma de decisiones en función de lo que creen conveniente, no para la nación, sino para su administración y esto causa un colapso de planeación de largo plazo.

Pech nos explicó que la reforma generará mayor contaminación en función del incremento de la demanda o picos de demanda eléctrica, lo que obligará a poner en marcha plantas obsoletas a diésel o combustóleo antes de optar por otras opciones ya contempladas en la ley vigente. Ramsés Pech confía en que las acciones de inconstitucionalidad que promoverá la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fructifiquen, ante las claras violaciones de la reforma a la Carta Magna. Vaya debate en torno a la energía eléctrica cuando arrancan las campañas políticas.

•••

CORAZÓN QUE SÍ SIENTE

Manuel Negrete abandonó la alcaldía Coyoacán para buscar la gubernatura de Guerrero, pero quiere dejar en el cargo a un “pájaro de cuenta”, Juan Silva Noyola, acusado de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y hasta peculado. ¿De verdad no se dan cuenta o se hacen?

Por JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

rcb