Poder femenino a la conquista

Con la celebración del Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina, nos da un gran pretexto para poner sobre la mesa proyectos audiovisuales que empoderan a las del sexo femenino como Raya y el Último Dragón, WandaVision y Caos: El Inicio, que vaya que estarán dando de qué hablar este fin de semana.

Un mundo sin mujeres

Podría ser el encabezado de El Heraldo de México del 8 de marzo del año pasado, cuando literalmente las mujeres desaparecimos de la vida laboral y social, para hacer visible un problema tremendo que existe en nuestro país como es el de los feminicidios. ¿Qué sería de México sin mujeres? Eso queríamos que se preguntaran todos para que se tomara acción sobre esta problemática. Bajo esta premisa se estrena la cinta Caos: El Inicio, la cual está basada en la exitosa novela El Cuchillo en la mano de Patrick Ness, la cual pretende competir con otras sagas como Los Juegos del Hambre y que plantea un mundo distópico en el que no existen las mujeres porque fueron aniquiladas por una especie de virus que además les dejó a los hombres una condición llamada “el ruido”, que les permite escuchar sus pensamientos entre ellos. Lo que no esperan los caballeros de la trama, es que la última mujer con vida llega a poner de cabeza la sociedad “perfectamente” construida que tienen, pues además ella si puede escuchar los pensamientos de ellos, pero no al revés.

El filme que se estrena este fin de semana en cines en México, es protagonizado por Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikelssen, Nick Jonas y el mexicano Demián Bichir. Aunque me parece un gran argumento, que llega a la pantalla grande a estrenarse en el marco del Día Internacional de la Mujer, los realizadores no supieron qué hacer con la historia que tenían en las manos y la desaprovecharon pues la realización, a pesar de que cuenta con buenas actuaciones, es insuficiente y no propone nada nuevo que pueda ponerse a nivel de la saga protagonizada por Jennifer Lawrence, entre otras. Pero de que se antoja, historia sobre un mundo en el que las mujeres puedan escuchar los pensamientos de los hombres, vaya que sí se antoja.

WandaVision llega a su fin

Hablando de mundos distópicos y mujeres poderosas, ahí esta Wanda Maximoff, capaz de crear toda una fantasía a su alrededor para vivir una realidad alterna.

Es de aplaudirse en lo que ha resultado esta serie que se estrenó hace algunas semanas en la plataforma de Disney+ y cuya primera temporada llega a su fin este fin de semana. Me encanta la manera en la que Kevin Feige y toda la gente involucrada en el proyecto, lograron conjugar a dos públicos tan distintos en un mismo seriado: por un lado a todos aquellos fanáticos de las sitcoms que han apreciado enormemente los homenajes que se le rinden a cada una, y por otro lado a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, a quienes nos dieron el postre que necesitábamos después de los acontecimientos ocurridos en Avengers: Endgame.

Ya la próxima semana y después de que se haya estrenado el último capítulo ahondaremos en el tema, así es que por nada del mundo se pueden perder el final.

Raya y el Último Dragón

Otro proyecto que pone al sexo femenino en otro nivel es Raya y el Último Dragón, también una producción de la casa de Mickey Mouse y que tendrá estreno simultáneo en cines y en la plataforma digital Disney+ este fin de semana.

La cinta animada plantea un mundo dividido por la ambición y la traición, en el cual antes reinaba la armonía entre dragones y humanos quienes podían convivir amistosamente. Por ello la guerrera Raya se convierte en la última esperanza para conseguir que esa paz vuelva a reinar entre todos.

Tremenda película, con un mensaje muy hermoso y necesario en estos momentos en los que con la crisis sanitaria, de pronto comenzamos a perder la fe en la humanidad. El doblaje en español corrió a cargo de Danna Paola en la voz de Raya y Carla Medina como Sisu, la dragona simpática que acompaña a la protagonista, mientras que inglés fue la actriz Awkwafina la encargada de prestar su voz para este personaje. Imperdible.

Solo espero que encuentren una sala de cine en donde se proyecte esta cinta y si no, de cualquier forma estará en la plataforma de streaming que vaya que le está echando muchas ganas para alcanzar a las grandes Netflix y Prime Video.

