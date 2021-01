¿Cuándo y cómo ver 'Raya y el último drágon' la nueva película de Disney?

Disney anunció la fecha de estreno de su nueva cinta “Raya y el último dragón” que aplicaran una estrategia de lanzamiento atípica a nivel mundial adaptándose a la situación actual en el mundo ante la pandemia del COVID-19.

Pues la esperada cinta animada será estrenada el mismo día en los cines que estén abiertos y en Disney Plus con costo adicional pues los suscriptores deberán pagar para verla mediante Premier Access, como lo llegaron a hacer en Estados Unidos con la cinta de Mulán.

En una medida inusual para el estudio será una prueba de fuego para ver que tan rentable resulta en cuanto a la generación de ingresos de ser satisfactorios los resultados podría aplicarse a distintos filmes de Disney en un futuro, lo que sin duda pondría en riesgo que los cine sigan operando de manera habitual.

Pues debido a la pandemia muchos cines han cerrado y con este nuevo formato, esto podría seguir poniendo en riesgo el mundo del entretenimiento, aunque debido al alto riesgo por este virus, es una buena alternativa para continuar con los estrenos de las películas.

¿Cuánto costará ver la película de Pixar?

En Estados Unidos para ver en el streaming de la compañía el estreno de Raya and the Last Dragon manejaran un costo de 29.99 dólares, o que equivale a unos 618 pesos.

Por el momento en Latinoamérica el precio a pagar aún está por ser definido, con la elección de los usuarios si están dispuestos a invertir para verla en la pantalla chica o si preferirán irla a ver en los cines.

La historia de la guerrera llamada Raya, quien busca unir a todas las tribus de una amenaza en común pero para convencer a todos buscará la ayuda de Sisu la última dragón, estará disponible a partir del 5 de marzo del 2021, de manera simultanea.

Aquí el tráiler oficial:

BGM