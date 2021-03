Doble error y sanción

"No hay peor error y más grave su impacto, que el que es producto del engaño y la simulación. Se hace creer que se tiene buena intención, pero no es verdadera la intención, tampoco el sustento y menos la capacidad para conseguir un cambio positivo. Cuando el que se presenta como bueno miente, el engaño es doble porque no era el bueno y porque no era viable, ni realista su propuesta. Esa situación no es una simple equivocación, es manipulación intencionada y debería tener doble sanción."

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

