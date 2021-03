Descaro es no darle las gracias a Bimbo

Lo que han hecho por México Grupo Bimbo y sus fundadores, la familia Servitje, no lo ha hecho ningún político por este país. Esta firma ha puesto en un estándar tan alto la vida corporativa del país, que el descaro, a diferencia de lo que dijo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es que paguen poco por kilowatt hora de energía eléctrica, sino no agradecerle por su visión y por su capacidad de ejecución creativa.

Sépase que nunca una empresa estatal mexicana ha podido hacer lo que Bimbo. No hubo jamás un Pemex, Ferronales, Cotsa, Luz y Fuerza del Centro o CFE que llegase a los talones de los estándares operativos e institucionales con los que Bimbo ha operado sus fábricas de pan en el mundo. Ni es sus sueños más atrevidos ningún burócrata, Presidente o político ha podido imaginar lo que Bimbo logró.

Esta empresa firmó desde hace seis años el compromiso de Acción de París, con lo que se comprometió a disminuir sus emisiones de CO2 a la atmósfera y logró desde el año pasado consumir 80 por ciento de toda su energía a nivel global de fuentes limpias y renovables. Esto significó para este grupo dejar de producir 400 mil toneladas de CO2.

Hay países donde Bimbo ya sólo opera con energía eléctrica proveniente de fuentes eólicas, fotovoltaicas e hidráulicas. En cuatro

países, la empresa sólo opera con la energía eólica instalada in situ; mientras que en seis países tiene 97 centros de trabajo con sistemas fotovoltaicos en el techo.

Bimbo opera en Uruguay, Argentina, Portugal, Reino Unido, Italia, Francia, España, México, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia y Turquía. El ataque a esta empresa de parte de la Presidencia, por haber migrado su consumo eléctrico hacia fuentes renovables es uno de los episodios más tristes de este gobierno.

Los jóvenes deben saber que hay empresas que no sólo tienen éxito económico y generan empleos; sino que visualizan transformaciones operativas de gran calado de acuerdo con los retos que se les presentan.

Eso hizo Bimbo desde hace décadas: prever que sus consumos de energía requerían un replanteamiento integral para dejar de

contaminar. Y lo hizo.

En una de las últimas veces que hablé con Daniel Servitje me dijo que por vocación está ya totalmente volcado al tema de energías renovables. Su entusiasmo y pasión por las flotillas eléctricas y la transformación del consumo energético de sus fábricas fueron notorios estos años. Por eso el descaro más bien es no agradecerle lo mucho que ha hecho por México.

CRUCEROS

El agente consignatario de cruceros en Vallarta, Carlos Gerard, estima que para julio podrían regresar los primeros cruceros al destino, uno de los más relevantes porque el gasto promedio por crucerista es de Dlls. $98. También plantea que todo el que suba al crucero esté previamente vacunado.

