Regreso a las aulas: entre el miedo y la angustia

¿Qué te han dicho tus hijos e hijas después de llevar en casa más de un año frente al televisor o una tableta para tomar sus clases? ¿Qué te han expresado? ¿Les gusta o se les dificulta? ¿Quieren regresar a su aula ?

Y es que vale la pena recordar que justamente en la primaria o secundaria, uno de nuestros momentos favoritos era escuchar la “chicharra” que nos llamaba al recreo para jugar con nuestros amigos, compartir el lunch, correr, reír y hasta ver a la niña o niño que te gustaba en la adolescencia.

Es decir, para varios de nosotros la escuela era nuestro momento más social y divertido.

En la actualidad, la niñez lleva encerrada poco más de un año, y en muchos casos en las peores condiciones; en otros, habrá quien sí cuente con una tableta para llevar a cabo su clase o un televisor que le permita hacerlo, esto hablando de los privilegiados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 (Endutih) del Inegi, 92.5 por ciento de las familias en México cuenta al menos con un televisor, pero solo 76.5 por ciento de ellas cuentan con al menos uno de tipo digital.

Nos guste o no, la niñez tuvo que adecuarse al contexto que les tocó vivir, con su libertad y sus relaciones limitadas sin tomar en cuenta lo más importante, sus emociones y su salud mental.

La Maestra en Psicoanálisis, Elena Cañizo Gómez, considera que si vuelven los niños a la escuela será positivo por la socialización pero será fundamental capacitar a los maestros para tratar temas de duelo, ya que hay muchos niños que regresan con pérdidas de familiares y, por ende, angustia de lo que pueda pasar. Temen ser transmisores del virus a sus familias.

La también miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México me cuenta que al iniciar la pandemia durante las primeras sesiones con sus pequeños pacientes, el tema principal que dominaba era la angustia ante lo nuevo, al confinamiento, así como el temor a enfermar.

“Específicamente los niños me hablaban del temor a que sus abuelos enfermaran y murieran. Al indagar en estas fantasías resonaban todos los mensajes de los medios de ser una población vulnerable por la edad. Al adentrarme en el tema, comenzamos a profundizar en fantasías previas de muerte de sus figuras importantes, siendo entonces los abuelos, depositarios de muchas fantasías respecto al fallecimiento de los propios padres. El temor a quedarse solos sin el cuidado y protección de sus padres, y también en algunos casos, en los que existía una relación con mucho enojo hacia alguno de ellos, se apreciaba la ambivalencia y el deseo de que esto pudiera ocurrir”.

Finalmente Elena Cañizo aseguró que sus pacientes, entre niñas, niños y adolescentes se han incrementado en un 70 por ciento tras la pandemia.

De acuerdo a datos de la SEP, en educación inicial hay 284 mil 946 alumnos, en preescolar cuatro millones 773 mil 360, en primaria 13 millones 920 mil 602, mientras que en secundaria son seis millones 439 mil 72 estudiantes.

Estos datos eran previos a la pandemia, entre escuelas privadas y públicas.

Sin duda el regreso a las aulas será un gran reto. La educación en México tendrá un retroceso de por lo menos 10 años de acuerdo con especialistas . Las brechas de desigualdad se incrementarán y aunado a todo esto, la economía familiar no permitirá que muchos niños puedan regresar a las aulas. Las escuelas públicas no están preparadas para recibir a todos aquellos alumnos que no podrán volver a la que era su escuela antes del Covid-19.

Por lo pronto tendremos que prepararnos todas y todos desde el hogar para el regreso a los salones de clase, para evitarle miedo a las niñas y niños y priorizar los cuidados sanitarios, porque lo único seguro es que nada volverá a ser igual.

POR SOFÍA GARCÍA

@SOFIGARCIAMX

dza