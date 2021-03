"Sorpresivamente hay una convocatoria a un pacto democrático, que mucho bien le haría al país. Ese respeto, sin embargo, no lo hemos visto antes y si alguna institución actualmente no cumple con dar ejemplo de ello, es justo la que convoca. Será un deseo-compromiso, o más bien será parte de la manipulación y confusión que se ha querido producir. Si en nuestro país tuviéramos la cultura de respeto y de no interferencia en los procesos electorales, seríamos referente de democracia."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

dza