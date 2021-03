¡Peligro! Celulares roban miradas a los bebés

Este sábado les tocaba a mis chamacas estar con su papá… los acuerdos de estos tiempos donde tantas parejas hemos optado por el divorcio. El caso es que me escribe Pau, mi hija mayor. Trae una infección en la cara y le estaba doliendo mucho. Claro que mi instinto es consolarla y apapacharla. Le pregunté si quería pasar el resto del fin de semana conmigo. Sí quiso. En cuanto llegó se aventó a mis brazos y se puso a llorar. Entiendo lo que ella debe sentir, además del dolor, la tristeza de ver su carita, que francamente es verdaderamente hermosa, toda roja y con costras.

Yo me volqué en apapacharla, atenderla, escribirle a la doctora. Agradecí profundamente poder estar ahí, con ella y para ella, en esos momentos de frustración y tristeza. Comentamos cómo cuando uno se siente mal quiere a su mamá. Que mi presencia empática y cálida sea para ella un consuelo es uno de mis mas grandes tesoros. Tesoro que empecé a construir desde que ella nació. Cuidándola con todo el amor que ese pequeñito ser despertaba en mi corazón y que hacía que me desbordara en mimos, besos y abrazos. Anteponiendo muchas veces, como hacemos las mamás, sus necesidades a las mías.

Como psicoterapeuta, me apasiona el trabajo con bebés en riesgo y sus familias. Es una etapa en la que se forma el psiquismo y por lo tanto se “define” si una persona va a desarrollar psicopatología grave o no. Así que trabajar con bebés que estén en riesgo por que nació con un enfermedad física, por que la mamá desarrolla depresión post-parto; por que hay un duelo importante en la familia; o por que la madre durante el parto estuvo en peligro de muerte, etc. resulta valiosísimo. Ese pequeño ser humano es totalmente indefenso y vulnerable, por eso absolutamente dependiente de los cuidados, atención y amor de su mamá. En el último diplomado que estudié sobre intervención temprana nos preguntábamos constantemente, ¿Qué va a pasar con estas nuevas generaciones de bebés cuyas mamás pasan mas tiempo viendo al celular que a ellos? El tiempo ha hecho su labor y nos da la respuesta. Expertos han encontrado que las nuevas generaciones de alumnos universitarios son mucho menos empáticos y tienen mas rasgos sociopáticos. Esta problemática se ha visto en bebés que sufren los efectos violentos de la pobreza extrema, negligencia o violencia parental, pero ahora también entre los alumnos de familias privilegiadas que tienen las condiciones para cuidar bien de sus bebés. Los expertos relacionan esto con que sus mamás, cuando ellos eran bebés, estaban “conectadas” al celular y que ellos mismos fueron “conectados” al ipad desde los primeros meses de edad. Normalmente cuando una madre mira a su bebé, se derrite de amor por él. Esa mirada le dice el bebé ¡Eres lo máximo! Como si fuera poco, muchas veces es cosita tierna que la madre mira, le parece lo mas hermoso del mundo y despierta palabras de ternura y de amor, y la induce a acariciarlo, cargarlo, abrazarlo, jugar con él.. ¡cuántos momentos así les roba ahora el celular!

Que no se nos olvide, el vínculo humano es la mayor riqueza que podemos tener. Cuando hay un alguien que me escucha, me acompaña, trata de comprender cómo me siento, puedo entonces yo hacer lo mismo con otros. Mamá, papá regálale un ratito a tus hijos en el que sueltes el celular y sean ellos lo mas importante para ti y tengan toda tu atención. También será un regalo para ti, un momentito de vincularte profundamente con tus hijos, nutrirá tu alma.

POR LAURA ELENA GERDINGH

Psicoterapeuta/Speaker

@LGERDINGH