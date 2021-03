El doctor contagio

l. No hay politiquería, ni ataques en contra de Hugo López-Gatell. Lo que hay es un funcionario que se aprecia cansado, contradictorio y que se muestra irresponsable en su lucha.

II. El youtuber se hizo el chistoso y rompió la cuarentena. Al salir de su casa en busca de víveres, después de salir positivo se grabó en la calle. Con guantes y cubrebocas entró en un supermercado en la alcaldía Benito Juárez. Compró pizza congelada y refrescos. En su camino, pasó a centímetros de otros clientes. Posteriormente, ya sin guantes, se metió en otra tienda donde tocó y compró otros alimentos. El video de David Show alcanzó 860 mil vistas.

III. 17 de abril de 2020. Reportera: “Doctor Gatell, en el caso del youtuber que salió para contagiar, provocó demandas por parte de la población. ¿Se puede aplicar la ley cuando una persona de manera deliberada sale y puede contagiar a otra persona?”.

Gatell: Sí, efectivamente la Ley General de Salud en el artículo número 18, décimo octavo, en varios artículos, el 141 y otros más adelante, contempla las sanciones a que es acreedora una persona que conociendo que tiene una enfermedad infectocontagiosa deliberadamente tiene una conducta que contribuye al contagio. No necesariamente es asunto que es práctico de resolver, y menos en medio de una pandemia, pero desde luego podría existir la configuración de un delito.

IV. Casi un año después, Gatell salió a aclarar su ausencia de días en la mañanera. Dijo que no podía hacerlo porque no estaba dado de alta, que esa misma mañana se había realizado una prueba de PCR y continuaba siendo positivo a COVID-19. Hablaba un hombre enamorado. ¿Y eso qué? No debería importarnos sino es porque él es responsable de la estrategia contra la pandenia, tampoco nos importaría sino supiéramos que mentía. A la hora en que hablaba, las redes sociales y medios nacionales estaban ventilando su tarde amorosa por la colonia Condesa de ese mismo día. Vestido de negro no parecía el zar contra el virus, sino un estudiante enamorado. De la mano de su novia, recorría las calles y las inmediaciones de un parque y sin saberlo había sido captado por varios celulares. Lo terminó de delatar su paso frente a un negocio que registraba la fecha, hora y día. No había duda, el zar contagiado se paseaba el jueves pasado con su novia y por la noche de ese mismo día, en una charla virtual trataba de mostrarse como un científico responsable.

V. 10 de marzo de 2021. Reportero: “Doctor, buenas noches. Estoy pensando cómo hacer esta pregunta, pero mire: el día de hoy está circulando una nota de un periódico de circulación nacional en donde habla de su reaparición, pero habla de su reaparición en la colonia Condesa”.

Gatell: Muchas gracias, Juan. Aquí está la prueba de vida que usted pedía ayer, aquí estoy afortunadamente recuperado y en buenas condiciones.

No me queda claro cuál es el planteamiento de la pregunta, pero supongo que hace referencia a la lamentable realidad de tener en México medios de comunicación, sobre todo los medios corporativos que durante toda la epidemia -y la verdad es que dudo que cambien de actitud- han buscado sacar de alguna manera notoriedad, supongo que por razones algunos casos de lucro, seguramente es más lucrativo sacar esa noticias.

VI. Gatell después fue entrevistado y dijo:

"No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad contagiante es mínima. Por supuesto no voy a estar en una oficina cerrada o interactuando con otras personas. La probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas mientras camino en el parque a seis metros de distancia de otras personas, es virtualmente cero".

VII. Al menos el youtuber ofreció disculpas.

Por ALEJANDRO SÁNCHEZ

