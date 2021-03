Una nueva clase política con nuevos rostros y nuevas ideas: el recambio generacional que le hace falta a México

En días recientes el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, emitió una declaración que quizás hubiera pasado desapercibida sino acompañara el contexto coyuntural de la competencia electoral que se avecina.

Al supervisar los avances del Tramo 3 del Tren Maya, el titular del Ejecutivo federal reconoció que, a pesar de que pueda ganar alguien de su movimiento en las elecciones del 2024, no hay garantía de continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

En este evento comento lo siguiente:

“Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección; y además no sólo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones, soy maderista, es ‘sufragio efectivo no reelección’. Yo considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional"

¿Es la renovación generacional una de las principales deficiencias que han presentado los partidos políticos en los últimos años para contender de mejor manera en la competencia electoral?

Por supuesto que sí. En primera instancia por que la existencia de pequeñas canonjías al interior de todos y cada uno de los partidos políticos ha dado como resultado una crisis de representación y legitimidad en el ejercicio de sus actividades de gobierno.

En segundo lugar, por que la preeminencia de sus agendas con relación a la de su base partidista en muchos casos, ni siquiera cumple con los documentos básicos de lo que debería ser su propuesta e identidad política.

Y por último, por que si lo que se desea es que exista una interesante y más nutrida competencia electoral con mejores candidatos y atractivas propuestas, urge que la clase política de este país, termine de renovar la composición de sus militantes y sus mecanismos de acceso al poder. No es posible que en la prensa nacional sigan apareciendo nombres que hace más de 4 décadas fueron un pilar importante en la política nacional, pero que hoy han sido rebasados por el impostergable acontecer del tiempo.

La experiencia y la profesionalización de los cuadros más jóvenes al interior de una expresión política son fundamentales para su crecimiento y desarrollo integral al interior del ecosistema político, pero si solamente el análisis se limita a la etapa de la fecundidad y no a la del desarrollo de nuevos liderazgos, entonces su vigencia y permanencia estarían gravemente en riesgo.

La política y sus miembros siempre deben renovarse, por que al igual, que en el conocimiento hacen falta nuevas corrientes del pensamiento que ayuden a refrescar sus alcances y ángulos de análisis. Es peligroso para cualquier actor político o expresión partidista, caer en un nivel de inmovilidad conceptual que no permita redimensionar su identidad y sus objetivos pues, así como la coyuntura misma es cambiante lo debe ser la dinámica partidista y la de sus actores.

Lo que dijo el presidente no solamente debería de ser una prioridad para cualquier partido político de cualquier parte de este país, sino, en suma, tendría que ser un punto a resolverse con mayor prontitud en aras de ser más cercanos a las necesidades ciudadanas y aparecer de manera más legitima en las boletas electorales.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

