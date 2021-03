Diego ¿influencer, o…?

Con más pena que gloria regresó Diego Fernández de Cevallos. No, no regresó a la “grilla” a sus 80 años, sino a lo que él mismo denomina “las fantásticas redes sociales”, desde las cuales pretende orientar a los jóvenes porque son el futuro de México. ¿Es broma? Preguntan algunos.

Soy Diego Fernández de Cevallos, he sido panista toda la vida. Y a través de Acción Nacional he luchado por mis ideas, ideales, por mis convicciones, recordó en su presentación. ¡Y también por sus intereses y truchimanerías! Le respondieron rápidamente en las redes sociales.

Fernández de Cevallos quiere convencer a la juventud de México que tiene en sus manos su propio destino y por tanto el de México, por lo que los convoca a luchar con valor, a hacer un gran esfuerzo y vivir con decencia la vida. ¡Cómo él ha vivido, pues! Aclara que no aspira a nada, y afirma que será feliz si su presencia en las redes sociales ayuda a crear conciencia, principalmente en los jóvenes para responderle a México. “Millones de mexicanos no saben quién soy, quien he sido y qué quiero para México”, dijo en su carta de presentación en redes.

Se equivoca el “Jefe Diego” cuando afirmas que millones de mexicanos no lo conocen; lo conocen hasta de sobra, y lo recuerdan como el político acusado de tráfico de influencias en su despacho como abogado de grandes empresas, al tiempo que era diputado federal en la LV Legislatura 1991-1994, candidato presidencial del PAN en 1994 y senador de la República en el periodo 2000-2006. También lo recuerdan porque fue el político que durante el periodo sexenal de Carlos Salinas de Gortari recibió el apodo de “La ardilla” porque no salía de Los Pinos, y que se erigió como el principal negociador del PAN con el gobierno para garantizar al PRI el apoyo a numerosas iniciativas presidenciales, entre otras la quema de las boletas electorales de las elecciones de julio de 1988 que habían dado el triunfo a Salinas y que un sector importante del PAN —además del PRD— señalaron como fraudulentas.

Nadie que conozca la impresentable trayectoria de Diego Fernández de Cevallos podría meter las manos al fuego en su defensa, y en cambio sí podría decirle: ¡Mira quién habla! Los millones de jóvenes podrían decir: A otro perro con ese hueso.

AGENDA PREVIA

En la Ruta 2021, la encuesta de Opinión Pública, Marketimg e Imagen /Heraldo Media Group, ubica a Marina del Pilar (Morena, PT y Partido Verde) al frente con el 38.5 de las preferencias, en Baja California; en Chihuahua, Juan Carlos Loera (Morena), seguido por María Eugenia Campos, del PAN. En Colima, va adelante Indira Vizcaino de Morena y Nueva Alianza; en Michoacán, Víctor Castro Cosío (Morena y PT) y Francisco Pelayo del PRI-PAN_PRD, prácticamente están empatados; en Michoacán, Raúl Morón Orozco (MORENA), toma la delantera con 28.1 %. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena está a la cabeza, lejos de Mario Zamora Gastélum, de la coalición PRI-PAN-PRD. En Querétaro, Mauricio Kuri, del PAN, se consolida; en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales (MORENA), lleva la ventaja. En Sonora, Alfonso Durazo (MORENA), supera al “Borrego” Ernesto Gándara; en Campeche, Layda Sansores (MORENA) está delante de Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano; en Zacatecas, David Monreal se mantiene un amplio margen sobre todos sus contrincantes y en Tlaxcala, Lorena Cuellar ganaría de calle si hoy fueran las elecciones.

