Storydoing, revoluciona tu marca

¿Cuántas historias hemos compartido a partir del confinamiento? ¿Cuánto ha cambiado de nuestra forma de vida? Sobre todo, ¿cómo se ha transformado la interacción con los negocios y qué han hecho ellos para que su marca se mantenga vigente e impactando?

Ante toda crisis, siempre tendremos una serie de oportunidades, alternativas de innovación, cambio de hábitos, novedosas formas de trabajo y, sobre todo, la oportunidad de volver a iniciar. Estos momentos han sido complicados en todos los aspectos, las relaciones interpersonales enfrentan la disrupción tecnológica, sí, nuestro hogar se transformó en oficina, en salón de clase; recuperamos tiempo de convivencia con la familia, con las mascotas; nos atrevimos a emprender cosas que jamás habíamos considerado posibles. La vida virtual crece de manera exponencial, las aplicaciones digitales invaden el mercado y compramos con un clic; pero el tema mercadológico también ha tenido que ajustarse en función de las enseñanzas que nos ha dejado la COVID, las marcas han tenido que contar sus historias de una manera diferente, con mayor impacto, buscando obtener la atención inmediata de sus consumidores.

El storytelling, o el arte de contar historias, fue una de las alternativas en el arranque del milenio, tuvo su auge dentro de la publicidad, pero ante la fuerte presencia de la inmediatez de las redes sociales quedó un poco relegado. Ello llevó a los publicistas que generar narraciones más breves y logró cierta recuperación hacia el 2017. Sin embargo, descubrió que el camino ya no era compartir experiencias con la marca, sino hacer que los mismos consumidores las contaran, dando paso al storydoing.

En el último año, las grandes marcas acudieron a esta herramienta para no perder a sus consumidores. No era suficiente cambiar procesos y protocolos de seguridad, era vital invitar e involucrar a sus clientes a vivir y compartir experiencias con su producto y servicio. No basta con recuperar el código QR o entrar de lleno al e-commerce, es ineludible una disrupción en la forma de crear publicidad, no solo en relación con el medio de divulgación, también a la manera de narrar.

Storydoing se suma a las tendencias del marketing digital como una gran alternativa en estos tiempos, ya que le ayudará a tu empresa a contar sus valores, los beneficios que aporta, las experiencias favorables e inolvidables que provoca. Nos lleva a mirar lo que se hace, a sentir y disfrutar, con la emoción plena, esos acontecimientos que hacen girar nuestra vida ante el consumo.

Storydoing emerge como reactivador de sentimientos, de actividades impensadas, de creatividad imparable. Le damos más valor al hacer, sin dejar de lado el pensar. La pandemia ha venido a construir historias en nuestras vidas, las marcas deben hacerlo. Dime, ¿qué es mejor, una gran historia de volar en globo aerostático o sentir el aire y la adrenalina cuando lo experimentas?

