El caso Mario Marín y Sánchez Cordero

Ahora con el principal foro de la 4T, al suplir al presidente López Obrador en “la mañanera”, a ver si este jueves la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no se contradice en el caso Mario Marín, capturado ayer por la FGR en Acapulco, luego de que en 2007, como ministra de la Corte, no sólo lo exoneró, sino que la ahora titular de Gobernación sirvió como tablita de salvación del exgobernador de Puebla para no ser acusado de conspiración en contra de la periodista Lydia Cacho, detenida, amenazada y torturada en 2005.

No sólo eso, sino que Sánchez Cordero en sintonía con el ministro Sergio Aguirre Anguiano, fue determinante para que la SCJN fuera dura con la periodista, quien en su momento exhibió a una red de tratantes de blancas que tenía conexiones desde el sur del país hasta Puebla, por lo que Cacho fue arrestada en Quintana Roo por la policía del entonces gobernador Mario Marín y llevada para ser encarcelada. Durante el arresto, traslado y estancia en la cárcel, la periodista denunció las agresiones y torturas, pero no tuvieron sentido en la Corte.

En la captura ocurrida ayer tras un cateo en un inmueble del puerto de Acapulco, Marín fue arrestado y llevado a la prisión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Cacho, pues el delito por el que se le acusa fue consignado bajo el sistema de justicia penal mixto, es decir, está tipificado como grave y no alcanza fianza. La historia ahora será al revés: él será el trasladado a una prisión de Quintana Roo para ser puesto a disposición de la autoridad que lo requiere. Vamos a ver cómo sale doña Olga de ésta, que la tiene contra las cuerdas, luego de que la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito, ordenó la aprehensión desde abril de 2019.

***

Así vacunan en EU y así en México

EU ha vacunado en los últimos 15 días a 16 millones de personas, mientras que México ha vacunado en el mismo lapso a 181 mil 823, lo que está provocando un turismo de vacunas. De acuerdo con datos oficiales, son un promedio de 1 millón 66 mil 666 estadunidenses los que reciben la dosis cada día, situación que contrasta con lo que ocurre en México, donde el sector salud apenas puede vacunar a 12 mil personas diarias en promedio, habiendo días de 66 mil dosis aplicadas (21 enero) y otros apenas de mil 621 (1 de febrero).

La situación aclara que el canciller Marcelo Ebrard también erró en la adquisición de vacunas y que para nada es como se ha querido imponer desde la narrativa oficial. La petición a Biden revela la crisis por la que atraviesa nuestro sector salud, pero ayer que le preguntaron al propio Ebrard que hablara de la negación del Presidente estadunidense a su homólogo mexicano, cantinfleó. Ebrard está en la mira.

***

UPPERCUT: La diputada de Morena, Lilia Canturosas amenazó al periodista Alberto Figueroa, quien balconeó una fiesta que hizo la legisladora en su natal Tamaulipas.

POR ÁLVARO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX



lctl