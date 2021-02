Cifras ganadoras en la BMV

Son tiempos de reportar a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de Marcos Martínez Gavica, y desde todos los sectores se ha hecho referencia a la pandemia de COVID-19, pues sus impactos se sintieron para agrado o desgracia de las jugadoras del mercado.

Por ejemplo, en el caso de Traxión, una de las destacadas exponentes del transporte y logística a nivel nacional, la corriente fue favorecedora y se comenzó a reflejar desde los informes previos, donde alcanzaron índices históricos.

Así, el cierre de 2020 no se podía antojar diferente. La compañía liderada por Aby Lijtszain llevó su utilidad neta consolidada a 661 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nada más y nada menos que del 47.3 por ciento.

Pero los comparativos destacados con relación a 2019 no pararon ahí, ya que al obtener especial impulso del incremento de la demanda de los canales logísticos relacionados al eCommerce, los ingresos consolidados llegaron a 14 mil 298 millones de pesos y el flujo operativo (EBITDA) a 3 mil 18 millones de pesos. Las alzas fueron de 17.6% y 18%, respectivamente.

Los nuevos bríos provinieron también de los servicios de transporte de personal, que registraron especial atención de los sectores industriales para garantizar a sus colaboradores traslados seguros y con todas las medidas sanitarias propuestas por el gobierno federal.

Aunado a ello, los indicadores al cuarto trimestre de 2020 no fueron excepción, ya que la utilidad neta, ingreso y flujo operativo también incrementaron en 22%, 30.3% y 21.8%, al totalizar en 189 millones, 4 mil 61 millones y 784 millones de pesos, respectivamente.

Nuevas estrategias para empresas

Por otro lado, durante el 2020, la pérdida de ingresos provenientes del trabajo fue del 8.3%, equivalente a 3.7 billones de dólares, o al 4.4% del PIB mundial, como consecuencia de la pandemia por COVID-19 que aquejó a todo el planeta.

En el caso de México, la economía durante el año pasado, tuvo su mayor contracción desde la Gran Depresión de 1932, de acuerdo al Inegi, ante los efectos de la crisis sanitaria el PIB terminó con una caída anual de 8.6 por ciento. Estas cifras han modificado seriamente las tendencias de consumo, por lo que las empresas han puesto su foco de atención en las nuevas estrategias que puedan revertir esta situación.

Ante la posibilidad de que surjan nuevas crisis mundiales, a través del libro Stop The Trends, Luis Carlos Chacón plantea la ruptura ocasionada por la pandemia y realiza una crítica fundamentada sobre tendencias que han afectado las sostenibilidad en el planeta y hace un llamado a parar tendencias invitando al cambio para garantizar un futuro estable, tomando en cuenta los patrones que marcaron la década pasada e impactaron de forma exponencial el sistema social y económico.

Luis Carlos Chacón hace llamado urgente sobre los cambios profundos y generalizados sobre aspectos básicos que han permitido que la crisis global se exprese en la salud, la economía, la cultura y la política.

Cabe señalar que este autor ha colaborado con grandes marcas de consumo masivo, como Diageo, Kellogg's, LVMH, ABInBev, Dannon, Avon, Master-Card, ProColombia, así como con la Secretaría de Turismo de nuestro país; entre otras.

En Morena aún está pendiente la designación del candidato por la alcaldía de Guadalajara, sin embargo, parece ser que nada se interpone entre el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, y la meta. Se lo digo porque el doctor se ha mantenido codo a codo con el dirigente nacional de la fuerza política y si no me cree basta con mirar la foto donde se le observa junto a Mario Delgado, mientras muestran la cercanía de su relación con un abrazo.

ero no solo se trata de simpatías internas, ya que Lomelí Bolaños también aglutina las de la ciudadanía en general, como lo han dejado ver los diversos levantamientos aplicados por casas encuestadoras como Demotáctica, Strategia y en últimas fechas, TResearch; mientras que desde la vía sindical contaría con el apoyo de unos 150 trabajadores de la educación, tras el encuentro que tuvo por un par de representantes del SNTE.

