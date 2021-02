Imposible pasar por alto

"No son sólo las instituciones o los partidos y mucho menos la cabeza del gobierno, sino toda la ciudadanía la que no puede permitir el maltrato a nadie y en especial a las mujeres. No debemos ser indiferentes frente a esos hechos. Qué ceguera pensar que todo tiene una intención política. Ya estuvo bueno, seamos serios, no nos confundamos, un agravio así a la población no es tolerable, ni se puede pasar por alto. Las autoridades han de ser ejemplares y las instituciones firmes e íntegras. Lo que ha ocurrido es una afrenta y tienen que oírlo quienes deben corregir y ser causa ejemplar. De verdad, ¡ya basta! la dignidad de las personas tiene primacía. Si no tenemos lo esencial claro, las autoridades pero también la población, no tendremos autoridad moral para cambiar en nuestra sociedad."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

avh