La batalla que viene en el Congreso

Las iniciativas para regular la operación del Banco de México, eliminar el outsourcing y desaparecer los órganos autónomos serán modificadas sustancialmente y no pasarán tal y como las propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esa idea llegan los partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y MC) al periodo ordinario de sesiones que inicia hoy en el Congreso de la Unión, mientras que en Morena y la 4T, como ya es costumbre, priva la incertidumbre.

Las fracciones parlamentarias del partido en el poder no han logrado unificar ni criterios ni visiones en el Senado y la Cámara de Diputados. Están hechos bolas. En el caso de la iniciativa para eliminar la tercerización de servicios o subcontratación, mejor conocida como outsourcing, existen dos divisiones.

Una es la del senador Napoleón Gómez, quien la semana pasada insistió en la necesidad de eliminar esa figura y hacer que los empresarios absorban todos los costos.

Por el contrario, el también morenista Eduardo Ramírez, presidente del Senado, me dijo que no es necesario llegar a ese extremo. En un tono más moderado, me comentó que en el Senado construirán una iniciativa en la que los trabajadores estén protegidos, en la que sean tomadas en cuenta las preocupaciones de la IP y en la que los ingresos al IMSS y Hacienda estén garantizados.

No obstante, en el gobierno federal, particularmente en la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, están presionando para que outsourcing e insourcing sean eliminados.

Por lo que hace a la Ley de Banxico y la propuesta contra los órganos autónomos, la postura de Eduardo Ramírez es clara: ambas serán modificadas. La primera se desahogará en San Lázaro, y esperan que llegue al Senado una iniciativa que mantenga equilibrio entre la preocupación de los bancos sobre el ingreso de dólares en efectivo, que no vulnere la economía y el buen funcionamiento del sistema financiero.

En cuanto a los órganos autónomos, me dijo que buscarán disminuir la estructura burocrática o desaparición de algunos. Deben prevalecer el INE, la UNAM, la CNDH y el Inai, por ejemplo. La forma en la que lo plantea el senador Ramírez es la que quisiera la oposición que prevaleciera en Morena, pero está claro que no será así y que el ala más radical vela armas para dar la pelea desde hoy. La mala noticia es que no podrán solos.

Algunas iniciativas ocupan reformas constitucionales y no cuentan con mayoría absoluta, lo que hace pensar que el panorama no pinta fácil para Morena, la 4T y el Presidente.

Se le complica la reelección a Laura Beristain, alcaldesa del municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo. La rival a vencer es la regidora Bárbara Delgado, también de Morena, impulsada desde Palacio Nacional.

