Remasterización en la industria de los videojuegos

Este año ha sido muy diferente en la industria de los videojuegos, parece que se está marcando más una generación por los remakes y remasterizaciones que por proyectos nuevos y ambiciosos. El tema preocupa, a tal grado que Resident Evil Village, puede ser el juego del año. Las grandes desarrolladoras están en conflictos de proyectos, ya que no saben si enfocar esfuerzo en remasterizar juegos y asegurar ganancias en una economía complicada, o apostar por nuevos títulos que marcan a una generación de consolas y de gamers.

Alan Wake remasterizado

Hay puntos a favor y en contra de este lanzamiento de Alan Wake después de 11 años de haber salido. Uno de los puntos más importantes es que no sólo es exclusivo para Xbox Series X, sino que llegó para PlayStation 5, además los cambios gráficos han sido muy marcados, pero se ha conservado parte del audio original. Una nueva generación podrá jugar un título diferente, sin embargo, ¿era necesario?

Alan Wake es un juego muy interesante, el modo de juego, la secuencia de relatos y evolución de los personajes, como el pueblo va cambiando y se va volviendo más oscuro conforme avanza la historia y la narrativa, es un gran juego de tributo, que sin duda vale la pena volver a jugarlo.

Sin embargo, un problema es que contra títulos como The Last of Us Part II, no hay nada que hacer, más que preguntarse, ¿Por qué la remasterización en lugar de una segunda parte? Algunos medios especializados han mencionado que las ventas han sido buenas, por lo que en un futuro podríamos escuchar noticias de una segunda parte.

GTA Trilogy

El gigante de la industria Rockstar confirmó el lanzamiento de GTA Trilogy. Saldrá para las consolas PS4, Xbox y Nintendo Switch. Si Alan Wake no fue suficiente, ahora los clásicos que definieron toda una generación se podrán volver a revivir: GTA: GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas, con gráficas de la nueva generación de consolas. Todo muy bien, muy nostálgico, pero ¿y Grand Theft Auto 6? Parece que vamos a ver una remasterización de Liberty City antes de poder jugar un nuevo título de Rockstar Games.

Tráiler de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Resident Evil 4

Ya perdimos la cuenta de las veces que se ha remasterizado RE4, y no importa, es un juego que se disfruta al igual que todos los demás que hemos mencionado, pero no hubiera sido mejor que dedicaran más tiempo de desarrollo a Village. Porque para esta versión será en HD Project y anunciaron que añadirían mejoras visuales a este shooter en tercera persona que además es de los favoritos survival de parte de Capcom.

Sin que haya malentendidos, los juegos remasterizados son más que bienvenidos, me gustaría ver un Red Dead Redemption, un GTA IV o un Silent Hill, pero si hacen falta más proyectos y nuevas historias, siento que la actual generación de consolas está un tanto desaprovechada.

Por cierto, en este año atípico, estos son los nominados a juego del año por The Game Awards:

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Por David Mendieta

Consultor en Metrics

david.mendieta@metrics.digital

https://twitter.com/DavMendieT