Victoria será gran activo en Banxico

La comparecencia de ayer ante la Comisión de Hacienda del Senado de la próxima gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, no deja lugar a dudas: está comprometida con mantener la estabilidad del peso mexicano y con ello el poder adquisitivo de la moneda; y es irreductiblemente firme en respetar la autonomía e independencia del banco central. Quien quiera ver otra cosa es que escuchó un discurso muy diferente, o de plano que le tiene mala fe. O ambas.

Pero el mensaje de Victoria fue muy claro: hay que cuidar al peso. La ley prevé, dijo, que el voto de cada uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno cuente por igual.

Además, Rodríguez Ceja apuntó que existen tres canales que determinan la formación de precios —mostrando sus conocimientos en política monetaria—: las expectativas, la actividad económica, y los costos; y aseguró que en buena medida estamos ante un fenómeno inflacionario importado, cuya problemática se deriva de alteraciones en la cadena de suministros global y de los cambios en los patrones de consumo.

No hay duda de que Victoria será un gran activo para Banco de México. A su comparecencia llegó preparada y con argumentos en la materia. Quienes la han criticado por la supuesta insuficiencia de su experiencia en política monetaria se ven cada día más mal, porque denotan que lo que les aflige más bien es que ella no sea parte de su club. Y qué bueno que no lo sea, la verdad. Sería indeseable que México enfrente desafíos inéditos con personajes que no tienen capacidad de ver más allá.

GAS LP

Ayer, la Comisión Federal de Competencia dio a conocer su reporte en el que señala que no hay competencia en 213 mercados geográficos de distribución de gas LP. Esto significa que el presidente AMLO había hecho un diagnóstico acertado del problema. Incluso montó una empresa para solucionarlo, Gas Bienestar, que no es la mejor alternativa, pero fue lo que se le ocurrió. Esperemos que no resulte peor la solución.

La Cofece investigaba las prácticas monopólicas del gas LP desde marzo de 2019. Era la época de su presidenta Jana Palacios. Pero esta nueva resolución de la Cofece, que es la más reciente y es una de tres investigaciones en los últimos años, había iniciado en mayo pasado; y refrenda lo dicho por AMLO: ese mercado está podrido.

La Cofece dijo ayer que los distribuidores de gas LP elevaron 145 por ciento sus márgenes de ganancia en un período de poco más de cuatro años, y que existen barreras de entrada que impiden libertad en el mercado.

CONACYT DESATADO

El pleito entre el Consejo Nacional Agropecuario, de Juan Cortina, y el Conacyt, de María Elena Álvarez Buylla, está sacando chispas por una encuesta sobre el uso del glifosato que quiere administrar Conacyt a pequeños productores, para luego aplicar sus conclusiones sobre toda la industria...

