El regreso de AMLO a la plaza pública

Con un Zócalo saturado que lo idolatra y admira, López Obrador conmemoró su tercer año de gobierno. Después de dos años por la pandemia, restableció ayer su contacto con las multitudes y se mostró como pez en el agua al hablarle al pueblo en la principal plaza pública del país. Vimos a un mandatario vigoroso, que se transforma cuando habla a cielo abierto y acompañado de sus seguidores.

El Presidente, sin embargo, fue señalado de irresponsable por eminencias médicas que han luchado contra la pandemia en los últimos 20 meses, por no cancelar la convocatoria aun cuando desde el pasado fin de semana, países del mundo cerraron su fronteras para protegerse de la variante Ómicron, más contagiosa y en fase de estudio sobre sus efectos.

Las imágenes repletas de simpatizantes circularon por todos lados justo en el día en que Estados Unidos detectó el primer caso de la variante africana, que amenaza al mundo.

“Como trabajador de la salud, esta imagen nos genera impotencia, tristeza y frustración. Los que están ahí no sólo ponen en riesgo su vida , sino la de todos los que la cuidan #OmicronVarient”, dijo Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC.

De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, en México tenemos 99.7 muertes por millón de habitantes, mientras que Brasil, tiene 61 muertes por millón de habitantes. Ambos países tienen el peor manejo de la emergencia sanitaria en AL. Pese a todo lo vivido en este tiempo no aprendieron nada.

•••

El Zócalo fue el escenario para que, a pesar de las anomalías detectadas en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de parte de la Sedena y el cuestionamiento sobre las decisiones gubernamentales que llevan a la militarización del país, López Obrador defendiera y diera todo su respaldo a las Fuerzas Armadas. “Las acusaciones carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que corten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas”, dijo el Presidente logrando uno de los momentos de mayor ovación. Pero omitió hablar del decretazo para que el Ejército no sea sujeto obligado a dar a conocer los contratos de las obras públicas y proveedurías en las que participa, ni dijo nada del llamado del titular de Sedena a unirse a la 4T, tampoco de la acciones políticas en los estados en los que encabeza actos con gobernadores, donde cada vez toman más acciones ajenas a las de las Fuerzas Armadas. En Guerrero develaron una manta con el escudo nacional modificado.

•••

UPPERCUT: Vinieron de todo el país, traídos en camiones, con tortas y jugos azucarados. De Chiapas, Nuevo León... Personal de programas sociales de Bienestar les pasaron lista y antes de entrar al Zócalo los acercaron a módulos con la leyenda #QuesigaAMLO, firma aquí.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

