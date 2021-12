Vacunas, en manos del Doctor Muerte

Agárrense, porque a partir del 1 de enero de 2022 la cancillería, de Marcelo Ebrard, deja la tarea de adquirir las vacunas contra el COVID-19 para México, y será la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, la encargada de definir si se necesitan más dosis y, en su caso, adquirirlas.

Este próximo 31 de diciembre termina la etapa de “emergencia” con la que la dependencia diplomática negoció en todo el mundo la adquisición de los fármacos. Cerrará el año con 200 millones de vacunas, de acuerdo con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado.

Luego, “ya la Secretaría de Salud tiene los contactos para poder continuar las pláticas, conversaciones y análisis de la farmacovigilancia y la necesidad de alguna tercera dosis, algún refuerzo, o la autorización de vacunas que se están desarrollando”.

Es decir, la estafeta pasa a la instancia que delegó en el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell la mal llamada estrategia contra la pandemia.

El mismo que ante el avance del virus dijo: “No representa una amenaza ni en términos sanitarios, ni sociales, ni económicos”, “no hay evidencia que sugiera que esto es una emergencia nacional” y que “la fuerza del Presidente es moral. El Presidente no es una fuerza de contagio”.

El que al principio de la pandemia consideraba como “un escenario muy catastrófico” llegar “hasta 60 mil fallecimientos”, y casi 22 meses después la cifra oficial es de 297 mil 187 defunciones, al corte de ayer, a consecuencia del virus, y las estimaciones de la cifra negra indican que en realidad serían casi 650 mil.

El que cada semana aseguraba que “se aplanó la curva” de contagios y se dejaba ver en las etapas más críticas de la pandemia en Zipolite o la Condechi sin cubrebocas, porque según él “tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad”, y cree que “la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con el que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás”.

El que cantinfleó con aquello de “no digo que no sirva (la mascarilla). Lo que digo es: sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve”. Esto, amén de que rechazó instalar filtros de ingreso al país, se negó a hacer pruebas universales y, sobre todo, a vacunar a menores de edad, como sí lo hicieron y hacen otros países: “Por cada dosis que se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”. De miedo, poner en manos de este doctor muerte la adquisición de vacunas para 2022.

•••

Al segundo lugar mundial de preferencias del turismo internacional se metió Cancún, Quintana Roo. El más reciente ranking de viajes elaborado por ForwardKeys, coloca al destino mexicano sólo por debajo de Dubái, Emiratos Árabes.

Esto se debe, en parte, a las medidas implementadas por el gobernador Carlos Joaquín González para salvaguardar la integridad de los visitantes ante la pandemia por COVID-19. De hecho, se contempló que la entidad obtuviera el distintivo Safe Travel y una Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas.

•••

Bola de nieve se le viene a la cuatroté con el conflicto en el CIDE, debido a la impericia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Empezó como un reclamo por la imposición de José Antonio Romero Tellaeche como director del centro de estudios, pero escaló a una exigencia de autonomía. Y trae apoyo de instituciones de educación superior, públicas, privadas, nacionales e internacionales.

•••

EN EL VISOR: Por las fiestas de fin de año, este Periscopio se sumerge en aguas profundas. Regresa el 6 de enero de 2022.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

PAL