Condena internacional a México por la tragedia en Chiapas

Decenas de cadáveres cercenados regados por el asfalto, los heridos se arrastraban para buscar ayuda.

La tragedia ocurrida ayer en Chiapas al volcarse un tráiler donde viajaban hacinados más de 150 migrantes indocumentados, pintó una vez más un paisaje aterrador para el mundo entero. Tras el accidente los fallecidos lucían regados en el asfalto, entre ellos varios menores de edad. Los lesionados se arrastraban como podían. Simplemente desgarrador. La peor tragedia reciente de esta ruta de centroamericanos rumbo a Estados Unidos.

Es increíble la falta de congruencia de los gobiernos que exportan esa mano de obra, no hay que olvidar que los centroamericanos no encuentran oportunidades de vida digna en sus países, en su casa, y que eso los obliga a arriesgarlo todo, absolutamente todo. La ayuda es en vida, no tras la muerte para limpiar conciencias.

La mayoría de los que viajaban en el tráiler de la muerte que volcó, eran Guatemaltecos, al saberse la tragedia Alejandro Giammattei Presidente de aquél país escribió:

No digo que no lo sienta, pero esos cientos, miles de Guatemaltecos que atraviesan México con frecuencia no deberían de tener que pasar por tragedias como ésta, tendrían que tener oportunidades de una vida digna en su país, condiciones que ha sido incapaz de generar el señor Giammattei, como otros gobiernos incluyendo a México.

La falta de congruencia no solo está en Guatemala, en Honduras o en Haití, también está en México, país de tránsito de los migrantes. El programa prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida, cuenta con una baja calidad de diseño y bajo cumplimiento de metas, así como bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria, de acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) 2021, elaborado por la organización no gubernamental Gestión Social y Cooperación (GESOC), un programa que se supondría generaría oportunidades de vida con 5000 pesos mensuales entregados a familias vulnerables para frenar la migración a Estados Unidos.

A 15 días de las elecciones, 39 opositores están encarcelados; México no se unió a la condena de la OEA contra Nicaragua

A lo anterior se suma la condena la de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que afirmó que el programa “Quédate en México” es inhumano y contrario al derecho internacional. Recordemos que el programa es una política migratoria de Estados Unidos implementada en enero de 2019 bajo la administración de Donald Trump que afecta a la inmigración a través de la frontera con México. Ésta política requiere que los inmigrantes que solicitan asilo permanecieran en México hasta la fecha de su entrevista con una corte de inmigración en Estados Unidos.

Política, programas vienen y van lo cierto es que nada ha cambiado y que éstas tragedias suceden con frecuencia. La solución está en cada país, en generar las oportunidades para que sus ciudadanos se queden en casa sin necesidada de arriesgar la vida, la integridad, la dignidad, la familia; sin arriesgarlo todo.

Comenté cómo nos ve el mundo tras ésta tragedia, cómo los portales de los principales diarios internacionales abordaban el tema hoy y cuestionaban lo ocurrido en México. Les comparto el análisis con Mario Maldonado para Noticias de la mañana. Espero sus comentarios, nos leemos.

