Seguirá desabasto

Luego de más de tres años de gobierno, todo indica que el desabasto de medicinas en el sector salud seguirá en 2022. En la industria farmacéutica existe gran preocupación ante el enorme retraso en la licitación para comprar medicinas para el próximo año, ya que es la fecha en que no se definen ni tiempos ni procesos; bueno no se sabe qué entidad pública llevará esas compras.El viernes pasado, los titulares del IMSS, Zoé Robledo Gutiérrez, y del ISSSTE, Antonio Ramírez Pineda, reconocieron, ante senadores, problemas graves en el abasto de medicinas argumentando problemas de distribución.

Sólo en el caso del IMSS, en lo que va del año se acumulan más de nueve millones de recetas sin surtir, a lo que Robledo dijo en la Cámara Alta que se debe a las medicinas que están en almacén, en tránsito o en farmacia. Lo cierto es que no están llegando esos fármacos a los derechohabientes. En días pasados, el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, dijo a diputados que había hurtos de medicinas en el sector salud, lo que es cuestionado, ya que a la fecha no existen denuncias.

A pocas semanas que concluya el año no se ha iniciado el proceso de compra consolidada de medicinas para el próximo año, lo que habla de la falta de planeación del gobierno que confió el año pasado a la UNOPS esa licitación con resultados desfavorables, porque muchas de las claves no se adquirieron, lo que obligó a que tanto IMSS como ISSSTE tuvieran que salir a comprar, ahora si que lo que pudieron.

La compra de medicinas en otras administraciones era un proceso que dilataba al menos siete meses, de ahí que se realizaba con tiempo suficiente y aunque existía cierto nivel de desbasto no alcanzó la etapa crítica que se ha dado en la 4T, y que ha obligado a personas y familias a comprar medicinas e insumos para atender a sus enfermos. El IMSS y el ISSSTE reconocieron en el Senado que sus niveles de inventario de medicinas no son los óptimos y mientras no inicie la licitación esa problemática se agudizará, ya que bajo el argumento que se quiere acabar con la corrupción en el sector salud no se están comprando medicamentos.

Otro talón de Aquiles ha sido la distribución, donde al inicio de la administración se anunció que se constituiría una entidad para esa función, pero todo quedó en una propuesta en papel en la Secretaría de Salud, al frente de Jorge Alcocer Varela.

LA RUTA DEL DINERO

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, hizo un llamado al gobierno federal para que se atiendan los altos niveles de violencia en Quintana Roo, donde los cárteles de la droga se disputan el territorio. Alertó que se espera una afectación en las reservaciones para la temporada de invierno que está a la vuelta de la esquina, en especial por parte de turistas extranjeros, de ahí el llamado de urgencia a las autoridades para que se instrumente una estrategia efectiva de combate al crimen organizado.

