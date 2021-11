Lozoya no tiene pruebas

El próximo 3 de diciembre, es decir dentro de 26 días, Emilio Lozoya tendrá que presentar las pruebas en contra de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, quienes eran sus superiores jerárquicos, en el tiempo en el que se fraguaron los sobornos con dinero proveniente de la petrolera brasileña Odebrecht.

Hasta la fecha, 16 meses después de que la Fiscalía General de la República le otorgo el beneficio del criterio de oportunidad, el que fuera Director de PEMEX no ha logrado aportar ningún elemento acusatorio que permita a las autoridades judiciales proceder en contra de los presuntos responsables señalados por el ahora preso en el reclusorio norte.

El reclamo social, desatado en su punto climático, por las fotografías que tomó la periodista Lourdes Mendoza, en las que Emilio Lozoya departía con cercanos amigos, una cena en el muy caro Restaurante HUNAN. Ese reclamo social se hace extensivo a que no solamente Enrique Peña y Luis Videgaray sean imputados por Lozoya.

El ex director de PEMEX tiene que explicar el modo y la manera en la que presuntamente fueron compradas las voluntades de panistas como Ernesto Cordero, Francisco Domínguez y el ahora también preso José Luis Lavalle. La Fiscalía General de la República está en una tesitura de acción sin retorno. Alejandro Gertz Manero sabe bien, después de 16 meses, que los 26 días que restan para el 03 de diciembre, Lozoya no aportará ninguna prueba que lo mantenga bajo la protección del criterio de oportunidad.

A sus 82 años de edad, Alejandro Gertz Manero, parece estar decidido a culminar su trayectoria en los ámbitos judiciales, de una manera honorable y llena de reconocimiento profesional. Serán los 26 días más largos en la vida de Emilio Lozoya, los que restan de esta fecha al 03 de diciembre.

Hace 8 días, en los Escenarios Nacionales del Heraldo de México, pronosticamos que Lozoya ofrecería un espectáculo mediático, mencionando nombres y mas nombres, pero sin tener el sustento indispensable de las pruebas que comprobaran sus imputaciones.

Los más juristas como el Dr. Everardo Moreno, consultado por los Escenarios Nacionales, aseguraron que Emilio Lozoya sería finalmente condenado a una pena que oscila entre los 15 y 30 años de prisión.

Lo que la sociedad reclama es que el combate a la corrupción se convierta en un ejemplar castigo de todos los ex funcionarios que se prestaron a la comedia de los sobornos de Odebrecht, y no vuelvan a quedarse las cosas en la condena de un chivo expiatorio, que nada tiene que ver con una cruzada nacional anti-corrupción.

MONREAL CONCILIADOR: SEÑALES DESDE ACAPULCO

Cada vez se hacen más claras las señales políticas para quienes saben leer entre líneas y el riesgo de fractura al interior de Morena parece más cercano. Y todo por la negativa de “ya saben quién” de no permitir la democratización de este partido en sus procesos de selección de candidatos y por querer continuar con la práctica del “dedazo” para designar a su sucesor o, mejor dicho, sucesora.

Y es que, en Acapulco, el coordinador de Morena, en el Senado Ricardo Monreal envió varias a la cúpula Morenista y a quienes de manera burda han tratado de atacarlo desde el interior de su movimiento.

Para muestra basta mencionar que Monreal participó con los senadores Manuel Añorve y Miguel Ángel Mancera, del PRI y del PRD, respectivamente, en la inauguración del “Taller Seminario 10 por México, Capítulo Guerrero” y aunque, pareciera noble e inofensivo el propósito de este taller, porque su fin es capacitar a los jóvenes en tareas legislativas para que sirvan a México, lo cierto es que en política no hay casualidades y la señal ya se envió para cimbrar a los morenistas.

Ricardo Monreal dejó ver su colmillo político y mostró que tiene una buena relación con la oposición, quienes, ante la falta de cuadros fuertes, no tendrían empacho en perfilarlo para cumplir con sus legítimas aspiraciones en el 2024 y darle “batalla” a la ya desgastada candidata de Morena.

Sin embargo, Monreal como buen conocedor de la política sabe que no es el tiempo de confrontarse y no lo hará a menos que sea inevitable, porque es fundador de Morena y porque, aunque lo duden, su respaldo a Andrés Manuel López Obrador está más que probado y no se cansa de decirlo, pero sobre todo de demostrarlo:

“Pero yo soy de Morena, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aliado del Presidente de la República, López Obrador; y por eso yo planteo a Morena, al partido Morena, que profundice su vida democrática y que pensemos en elecciones primarias para la elección de Presidente de la República y de gobernadores, que ya llegó el momento”, indicó.

Por eso insistió en la necesidad de implementar elecciones primarias para elegir al abanderado presidencial y cuando se le preguntó ¿Se imagina Ricardo Monreal en la boleta, sin Morena? Contundente señaló: Ahorita no me lo imagino, vamos a esperar.

Y por si quedaban dudas, también los senadores Mancera y Añorve despejaron dudas y en sus discursos resaltaron que están con Monreal porque es un buen político capaz de construir acuerdos y de escuchar a la oposición.

MICELANEAS

1. Antes de que termine la primera quincena del mes de noviembre, Morena definirá a sus candidatos para las gubernaturas de Hidalgo y Quintana Roo. Atendiendo el criterio de equidad de género, lo más probable es que en la entidad del Caribe Mexicano la nominación favorezca a una mujer. Las mencionadas con mayo insistencia como probables abanderadas de Morena son: Mara Lezama y Marybel Villegas. Mientras que en Hidalgo tendría que ser designado precandidato, en base a la mencionada equidad de género, un hombre. Con las encuestas rotundamente a su favor, el favorito sería el senador Julio Menchaca. En segundo lugar, aparece Canek Vázquez y en tercer lugar Francisco Xavier Berganza, quien no alcanza hasta la fecha los dos dígitos en las encuestas.

2. La verdad John Ackerman es un verdadero payaso de la política después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibiera en Palacio Nacional al líder morenista Mario Delgado, el esquizofrénico de Ackerman, falseó una imagen en redes sociales en las que también aparecía junto al Presidente de México y con la leyenda del mismo tuit que refería el texto de Mario Delgado. Este Ackerman ya de verdad es un caso para el psiquiatra.

3. La Reforma Eléctrica, definitivamente será pospuesta para su discusión en la Cámara de Diputados hasta los meses de septiembre o de octubre del próximo año. Ese impasse legislativo dará transparencia tanto al proceso de revocación de mandato que habrá que celebrarse en marzo, como a las elecciones para gobernador en seis entidades que tendrán que ocurrir en Julio de 2022. En este lance, el canciller Marcelo Ebrard, fue muy puntual al decirle al embajador de Estados Unidos Ken Salazar que en relación a la Reforma Eléctrica, debería conocerla primero a fondo y después preocuparse por ella.

