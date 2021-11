El superpoder que tenemos

No solamente de la diversidad en el sentido que la gente aporte sus pensamientos desde su forma de ver el mundo, desde su manera te aporta una idea que se nutre en una comunidad tan amplia de forma que el mundo pueda girar con una ideación humana y diversa, sino también que esas ideas sean aportes inclusivos en donde no las dejemos como un simple hecho de pensar en la idea, sino poderla decir y tener la capacidad de realmente llevarla a una realidad lógica.

Esto lo hablo mucho desde el ángulo de la complejidad, que la ideación y la aportación de pensamientos en un mundo corporativo donde el nivel de escucha es muy bajo, en comparación a lo que realmente podría ser, y de todo el potencial que nos perdemos al dejar de dar oportunidad a que todos los que queramos aportar tengan un espacio para hacerlo. Como saben, dedico gran parte de mi pasión, mi legado y mi tiempo a concientizar sobre el hecho de que no es posible vivir en un planeta donde más de la mitad de las personas no tienen voz. Y esto me vuelve a llevar al tema de la ideación.

Creo que no hay nada más productivo que permitirle al ser humano con toda su capacidad evolutiva que se desarrolle en un ambiente que le de la posibilidad de seguir creciendo. Donde la diversidad sea el protagonista de la ecuación para ese mismo desarrollo. Todos los que conformamos este planeta podemos ser líderes, líderes de nosotros mismos, líderes de nuestras opiniones y estar dentro de un ecosistema que esté liberando nuestro superpoder nato. Si esto estuviera ocurriendo hoy en día el mundo sería otro mundo.

Este tema de la ideación no es menor. Tiene que ver con la innovación, un área donde también paso gran parte de mi tiempo apoyando y desarrollando a las empresas. Debemos liberar ese potencial que toda persona tiene dentro, y es por esto que me encanta hacer esta pregunta: si tú pudieras tener cualquier superpoder para cambiar al mundo ¿cuál escogerías? Quizás podría ser volar o tener fuerza extrema, ser invisible, teletransportarte, etc. Cualquiera de estos poderes podría revolucionar el planeta, pero no me gusta mucho poner estos ejemplos, porque muchas veces uno cree que para hacer algo o tener algún impacto necesita tener uno de estos poderes disruptivos, extremos, diferentes, pero nunca se pone uno a pensar en nuestro poder interno y que es probablemente mucho más importante que cualquier superhéroe.

Es una reflexión importante, ya sea como mamás o papás, hijos, líderes, empresarios, tomadores de decisión, hay que hacer una reflexión interna y ver cómo uno se siente en su entorno con esta capacidad de ideación y realmente explorar y buscar las formas de ese poder, que encuentres introspección y puedas liberarlo de alguna manera y encontrar el camino que irá encendiendo este motor, un motor de una propia motivación, un motor donde uno está frecuentemente trabajando para hacer algo diferente. Creo que sería un tema muy relevante del impacto que podría tener esta forma de reflejar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas de decidir nuestras ideas, formas de enfrentar retos, y que realmente esta innovación propia y este profundo talento de ideación que todo el mundo salga a flote y que se genere una energía de millones de voces que detonen un movimiento mundial distinto.

POR MICHELLE FERRARI

MICHELLE.FERRARI@GREATCULTU-RETOINNOVATE.NET

