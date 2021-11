El futuro inmediato en las manos de los Millenials

Hay tres errores graves que puede cometer un gobernante. El primero es tomar decisiones para la inmediatez. El segundo es hacerlo en función del pasado. El tercero es perder perspectiva de que toda decisión de gobierno, por más atractiva que sea en el presente, verá sus efectos en las generaciones futuras.

Los gobernados también nos equivocamos. El más común y al mismo tiempo grave es la aprobación de políticas como sinónimo de que nos cae bien o mal el presidente en turno.

La Transformación del presidente López Obrador la disfrutarán o pagarán especialmente los Millenials, que son aquellos que nacieron entre 1980 y 1994. Es decir, los ciudadanos que vivieron tangencialmente las consecuencias de quienes pensaban como piensa en 2021 el presidente y personalidades de su gobierno como Manuel Bartlett y Mario Morales Vielmas de CFE quienes defienden el futuro de una empresa, perdón, institución de Estado en proceso, por encima del de un país.

No, no es observación, es análisis de datos que se correlacionan con la realidad. Las inversiones no solo buscan certidumbre jurídica, también hacerlo en empresas que implementan prácticas de sustentabilidad e innovaciones con energías alternativas.

El 23 por ciento de la población global, 1.8 miles de millones son Millenials. Por tamaño, número de votos e ingresos representan el mercado más importante. Además, de acuerdo con Visual Capitalist tienen características que debemos tener presentes en cada toma de decisiones por los efectos que la forma en la que piensan, deciden y actúan tendrá en la vida del 77 por ciento restante. Además, por su interacción en redes sociales, son creadores de tendencias.

Entre estas características están, primero, que este grupo poblacional está por entrar a la edad en la que más se consume. Por ejemplo, de acuerdo con Boston Consulting Group, se espera que los ciudadanos norteamericanos aumenten el 10 su gasto per cápita en menos de 4 años.

Además, son la generación más educada -que no significa que tome decisiones más informadas-. El 25% ha alcanzado niveles educativos superiores a secundaria, en especial la mujeres, y han retrasado la edad en la que tienen hijos.

Aquí otro dato: 33% de los Millenials viven con su pareja e hij@, lo que contrasta con el 40% de la generación anterior, la X. Esto representa cambios muy relevantes en los patrones de consumo comercial y político; pero también en la expectativa sobre empleo que solo se genera con crecimiento económico y este solo con el desarrollo de empresas que, aunque no guste a algunos, generen utilidades.

Hay un factor clave presente con mucho futuro en especial para la industria turística del mundo y en el que México debería de estar poniendo atención. China es el país con más población y más Millenials, 1.1 mil millones en todo Asia. Ojo, los ciudadanos menores de 40 años tienen dos tercios de los pasaportes emitidos por ese país. ¿Vendrán a México? ¿El tianguis turístico está pensando en ellos?

En México perdemos el foco de las discusiones porque las centramos en lo que creemos y no en lo que es... y hoy, lo que es radica en el mercado poblacional, comercial y político, en conjunción con su poder adquisitivo y de decisión. Pongámonos serios que el arte está en gobernar por lo que será y no por lo que debió de ser. Transformemos el futuro, no la historia.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

