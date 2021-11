Plan de Cananea, listo

Nos cuentan que está listo el plan integral para recuperar al municipio minero de Cananea, con acciones en materia de salud, seguridad, economía y medio ambiente. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sólo espera que concluya el compromiso del presidente López Obrador en la ONU para presentar el proyecto para ese pueblo histórico.

Última oportunidad

Como reza el dicho popular: no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Emilio Lozoya comparece hoy físicamente para responder sobre todo lo relacionado con el caso Odebrecht. Le negaron la posibilidad de hacerlo por videocoferencia y esta será la última oportunidad que tiene para presentar pruebas. De lo contrario irá a prisión.

El enemigo en casa

En Acción Nacional ya tienen pistas sobre quiénes filtraron el audio de su dirigente nacional, Marko Cortés, aceptando ante militantes de Aguascalientes que sólo aspira a ganar una de las seis gubernaturas en juego en 2022. Hay quienes comentan que el asunto va más allá, pues la difusión del material mostró de qué tamaño es la oposición interna en el panismo.

Semar apoya a Indira

A dos días de que Indira Vizcaíno tomó protesta como gobernadora de Colima, se anuncia que la Marina, encabezada por Rafel Ojeda, enviará 300 elementos para reforzar la seguridad en la entidad. Y, por cierto, la mandataria puso a un integrante de la Semar al frente de la Seguridad: el capitán de navío Manuel Llerandi, quien tiene 32 años en la institución.

Inician declinaciones

Se pone intensa la contienda por la candidatura de Morena al gobierno de Tamaulipas. Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, declinó a favor de Rodolfo González Valderrama, con lo que éste se fortalece. Nos hacen ver que el apoyo de Rojas podría ser significativo en caso de que se cierre más la competencia entre los aspirantes morenistas.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

PAL