Zacatecas y patear el bote

Los muertos no son un juego y, por lo mismo, no se debe decir eso de que “los van a plantar” de un estado a otro. La responsabilidad de gobernar no se puede delegar —aunque esa se haya vuelto la moda últimamente—; estamos cansados de escuchar que los culpables siempre son otros.

Los colgados en Zacatecas, más los otros muertos encontrados ahí la semana pasada, dan idea de la ola de violencia que azota a esa entidad. Una situación que debe ser resuelta de forma impostergable. Ya no se vale obviar el problema como antes, ya no.

Es menester hacer un corte de caja, apechugar —se sea culpable o no— y dejar de ‘pasarse la bolita’. Durante tres años ya, ‘patear el bote’ se ha convertido en sello de casa y marca de la 4T. Ha sido algo que aprendieron rápido a hacer los integrantes del movimiento Morena. Han visto a su líder hacerlo —no que los otros dirigentes no lo practicaran antes que él—; y es que López Obrador culpa a gobiernos pasados, a la prensa libre, a los científicos, a la clase media… de la corrupción y de cualquier mal. A todos menos a su equipo de trabajo y a la gestión de su gobierno.

Pues bien, sería ideal no tolerar que esta argumentación, ahora a nivel local en Zacatecas, se utilice por el gobernador de la entidad. Tres meses en el cargo y tres meses que se ha incrementado la violencia de manera acelerada en esa entidad.

De acuerdo a David Monreal Ávila, un enemigo sin nombre y sin cara,“siembra” a los muertos que aparecen en Zacatecas. Embuste al cual las entidades federativas vecinas del minero estado naturalmente no han respondido. Poco faltó para que dijera que se habían colgado solos. ¡Más seriedad, por favor!

Mañana, Andrés Manuel López Obrador estará por aquellas tierras para echar a andar un programa de apoyo en la materia. Entendió que, al menos en estos momentos y circunstancias políticas —con un gobierno morenista recién inaugurado en esa zona del país en proximidad con Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco—, no conviene ir por ahí pretextando “sembradío de muertos” y que se tienen que implementar medidas correctivas inmediatas. Máxime cuando algunos municipios zacatecanos se han quedado sin policías al renunciar por miedo al crimen organizado.

Regeneración Nacional no puede darse el lujo de desentenderse del asunto como pretendía su nuevo gobernador. En el plano político, Zacatecas ya es “territorio 4T”, razón por la cual el gobierno federal deberá actuar de manera inmediata reforzando la presencia de la Guardia Nacional. No vaya a ser que se tarden de más y marquen una notoria diferencia con lo que sucedió en Michoacán tan pronto se pintó de guinda.

¿Será que en este caso el gobernador es hermano de Ricardo Monreal, líder de Morena en el senado y precandidato a la Presidencia sin la venia del primer mandatario? Porque es cierto, los homicidios de estos últimos meses, ejecutados, colgados y violencia en general no han generado los apoyos federales con igual celeridad como sí ocurrió en Guerrero, Michoacán o Quintana Roo…

En fin, como sea, se requiere un plan integral que olvide las rencillas internas morenistas y se centre en la población zacatecana. Una política integral donde se hagan de lado los abrazos (no en el discurso —eso nunca ocurrirá—, pero sí en la práctica) y se pare la violencia que llevó a que Fresnillo sea hoy en día el quinto municipio con mayor número de homicidios del país.

Se debe olvidar el enfrentamiento politiquero lopezobradorista y dar soluciones. Los muertos, desaparecidos y todos quienes sufren la zozobra de la violencia no aguantarán mucho más ese juego perverso que la 4T ha llevado a niveles sublimes de culpar a otros.

¿Podrá lograrlo David Monreal?, ¿podrá hacerlo la 4T en su conjunto? Por el bien de Zacatecas y de todo México, ojalá que sí.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

