Una Cámara confrontada por la sucesión

¿Qué tanto influyen las mañaneras en el ambiente de la Cámara de Diputados? ¡Mucho!, reconocen al unísono morenos, aliados y opositores. La agenda del día la pone el Presidente desde su conferencia matutina. En eso hay consenso.

¿Y cómo se percibe desde la oposición a la bancada de Morena en San Lázaro? La respuesta nos la regala la diputada por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega: —Veo una fracción sólida al momento de votar y ya muy confrontada por una sucesión adelantada—, apunta la exgobernadora de Yucatán.

“El conflicto de la sucesión se siente en la Cámara de Diputados. El día que arrancamos el periodo de sesiones —recuerda—, el posicionamiento por Morena lo hizo Ricardo Monreal. En cuanto empezó a hablar, se pararon alrededor de 50-60 diputados de su partido y se salieron del pleno. O sea, le hicieron un vacío al coordinador del Senado que estaba dando el posicionamiento por Morena… ¡eso es lo que se ve...!

A ojo de buen cubero y por pláticas con algunos de ellos, Ivonne calcula que la bancada morena está dividida en tercios con los posibles candidatos: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Los tres tienen importante número de diputados, refiere, y eso también se ve en el trabajo de comisiones...

Recordemos, por ejemplo, que habían hecho público que Yeidckol Polenvsky era la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral. Y en una mañanera, literal, la cambiaron…En lo que aquí ocurre tienen mucho que ver las pugnas de Morena, hacia dónde van y con quién.

Desde Movimiento Ciudadano intentamos no entrar a su juego ni dejarnos llevar por su agenda, cosa que no es fácil, reconoce la yucateca. Militante priista desde su juventud hasta 2019, en que renunció a las filas del tricolor —llegó a ser secretaria general del PRI y aspirante a la candidatura presidencial—, Ivonne Ortega hoy ocupa una curul muy próxima a sus antiguos compañeros de partido.

La relación con ellos, comenta, son buenas. —Las condiciones políticas para mí son políticas y las personales son personales. El hecho de que ya no sea parte del PRI no cambia esa condición de ser amigos.

Con Alito (Alejandro Moreno, dirigente del PRI) no me he topado en el pleno porque no viene a las sesiones, no sé por qué. Me he topado con Rubén Moreira y lo felicité en alguna ocasión por su participación en la tribuna. Yo soy buena para darle la vuelta a la página...

GEMAS: Obsequio de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México: “Para noviembre es casi un hecho, es mi proyección personal, pero creo que estoy bastante cerca, es que la inflación ya va a rebasar el 7 por ciento… Ahora ya nuestra estimación de fin de año para diciembre está entre 7.1 a 7.3, realmente es un problema bastante grave. Significa que estamos enfrentando el problema de mayor inflación en 20 años”.

