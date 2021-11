AMLO convocó a la bancada de Morena a Palacio Nacional

Iban a ser las 22:00 horas del sábado cuando los coordinadores parlamentarios se metieron tras banderas del salón de plenos de la Cámara de Diputados donde se discutía el Presupuesto de la Federación 2022 desde la tarde del miércoles. Tomarían un acuerdo.

Al ritmo en que avanzaban las sesiones aún faltaban unos cuatro días para terminar el desahogo de las mil 994 reservas promovidas por la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), así como por Movimiento Ciudadano, para intentar convencer a Morena de reasignar una parte mínima del gasto.

El presidente López Obrador estaba de plácemes esa misma noche por su cumpleaños número 68 y los coordinadores Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Cházaro, del PRI, PAN y PRD, respectivamente, se negaban a aprobar el presupuesto durante el sábado a pesar de que una a una todas sus reservas estaban siendo rechazadas. No querían rendirse y que eso fuera interpretado como un regalo de cumpleaños de Andrés Manuel.

Por eso, hasta las 10 de la noche, cuando se encontraron tras banderas con Ignacio Mier, coordinador de Morena, tiraronla toalla anunciando que sería pasada la media noche cuando juntarían todas las reservas para dar por terminada la discusión. Con una sonrisa socarrona, Mier se dirigió a su bancada. En el salón de plenos se juntaron en bolita y les contó la historia.

A las dos de la madrugada se dio por terminada la sesión legislativa. Diputados de la coalición subieron a tribuna para acompañar el último discurso de los debates del presupuesto 2022 —al que los diputados del régimen no quisieron moverle ni una coma—. Como orador estaba el panista Jorge Triana, uno de los más fuertes legisladores que tiene la bancada azul.

“Habló de las propuestas concretas desde esta tribuna como alternativas para mejorar algunos programas y enfrentar el desabastecimiento de medicinas. Para ustedes no existía ese desabasto, para el Presidente sí, a partir de antier, pero no entendemos si fue por inexperiencia o por simple fanatismo que no hubo el oficio político” para avanzar en las negociaciones.

“Les voy a dar una consulta —y con esto voy a concluir y no cuesta honorarios—, es una frase de Aristóteles para que entiendan lo que va a pasar el día de hoy: Los aduladores son mercenarios y toda persona de bajo espíritu es adulador. Así es que cuando venga el Presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenle que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que lo apoyan”, concluyó Triana.

Uppercut: Mañana martes, la bancada de Morena llegará a las 7:30 AM a Palacio Nacional para reunirse con el Presidente, quien ya reconoció por Twitter, el trabajo legislativo de sus diputados. Ya veremos la actitud con que aparecen en el recinto histórico ¿Fanáticos del Presidente? O ¿Representantes de un poder independiente?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

PAL