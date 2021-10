Salud, a Acapulco; ¿oficinas de placer?

Salud federal se muda a Acapulco. El titular, Jorge Alcocer, visitó sus fastuosas oficinas. En teoría, se iría del edificio de Lieja, en la CDMX. En realidad, él y su séquito tendrán oficinas en Paseo de la Reforma, cerca de Palacio Nacional. En la exhibición de las oficinas, estuvieron el gobernador Héctor Astudillo, y la gobernadora electa, Evelyn Salgado, quienes no han sido informados cuánto personal emigrará de la capital del país, ni cuántos acapulqueños serán contratados. Ah, quienes preguntan por Hugo López-Gatell, sólo viaja a Acapulco por placer.

AGUASCALIENTES: Para quienes tenían dudas, Teresa Jiménez, exedil de la capital y ahora diputada federal, participará en la selección del candidato del PAN a la gubernatura para el año próximo. Busca suceder a Martín Orozco, quien impulsa a su hermano Juan Antonio. Si no cuenta con el apoyo del CEN azul, con Marko Cortés, buscarán pintarse de naranja (MC). Se calientan los ánimos y Tere lleva mano.

VERACRUZ: La auditora del estado, Delia González Cobos, reportó 1,994 observaciones en la administración pública estatal, de las cuales 1,835 son de pésimos manejos de alcaldes de Morena: Coatzacoalcos, con Víctor Carranza; Minatitlán, con Nicolás Reyes; Las Choapas, con Ángel Tronco; Emiliano Zapata, con Jorge Mier; Hipólito Rodríguez, de Xalapa; Poza Rica, Javier Velázquez, y muchos más de PRI, PAN, PRD. No transparentan licitaciones, ni tienen orden financiero y tienen desfalcos millonarios.

CHIAPAS: El gobernador Rutilio Escandón se deslinda de la crisis en Altamirano, desatada por la “pareja municipal”, del exedil Roberto Pinto y su esposa, la actual alcaldesa, Gabriela Roque. Repartirse el poder provocó la ira de los habitantes que tomaron como rehén al edil. Lo grave es la tibieza para resolver problemas de Rutilio, en especial cuando los rijosos son los aliados de Morena, del PVEM. El secuestro lleva cinco días; van sobre Simojovel y Rutilio como si nada.

TABASCO: No es por tirarles mala onda a los morenistas, pero de verdad son corruptos o inútiles. Quince de los 17 ayuntamientos del estado, que gobierna Carlos Merino, dejaron en ruinas las tesorerías. No pagaron a proveedores, ni a CFE, ni los impuestos de los trabajadores. Cerca de mil millones de pesos. En Macuspana, el nuevo edil, Julio César Gutiérrez, anunció a los proveedores que no pagará las deudas por más de 250 millones de pesos. Así o más claro. Robo impune.

NAYARIT: Sin perder tiempo, la alcaldesa por Morena, en la capital, Geraldine Ponce, ordenó tapar el bacherío. Anunció la llegada inmediata de recursos federales para beneficio de sus gobernados, a través del Ramo 33. Con suerte, recibirá más recursos que sus antecesores del PAN. Lo merece Tepic, dijo.

SLP: Lo que era un negocio de inicio de sexenio, ahora el gobernador Ricardo Gallardo, anuncia reemplacamiento y cambio de licencias de conducir gratis. El diputado José Luis Fernández Martínez, de PVEM y PT, no dio explicaciones del por qué serán gratis. ¿Dónde está el truco?

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

CAR