86 mil empleos se perdieron en la industria del entretenimiento

Muchas personas no le dieron la importancia necesaria al negocio del entretenimiento durante la pandemia por COVID-19, claro, estábamos preocupados por otras cosas que nos resultaban más urgentes como mantener nuestra salud. Luego empezamos a vivir los estragos en la economía debido a que el mundo tuvo que operar por completo por un tiempo; pero parecía que nadie volteaba a ver la muerte anunciada que estaba viviendo la industria del entretenimiento, porque ¿divertirnos en medio de una pandemia? Parecía de lo menos fundamental.

Y es que no notamos el grave daño que le hacía a toda esa gente que literalmente vive de esta industria. Alguna vez lo mencioné en esta columna; los trabajadores del entretenimiento ganan dinero siempre y cuando haya shows. Todos pensaban que los artistas no tendrían ninguna secuela económica, pues, son millonarios. Pero ¿qué hay de toda esa gente que trabaja en seguridad o como meseros, o como producción, etc? Ya lo había dicho, si no hay eventos, ellos no tienen trabajo y por lo tanto no ganan dinero para mantener a sus familias.

Desafortunadamente nadie los estaba viendo, y la verdad es que tampoco podemos culpar a nadie, pues todos estábamos inmersos en una situación desconocida y que nos estaba llevando al límite en todas las áreas posibles.

Tampoco a los gobiernos del mundo les importó mucho esta situación, por más que hubieron protestas y pedidos específicos. Porque llegó un momento en que la epidemia empezó a mermar y todos los negocios reabrieron; entre ellos los espectáculos deportivos; pero para los conciertos, festivales o la vida nocturna, no había siquiera una esperanza.

Un nuevo estudio de “UK Music” acaba de revelar que durante este año y medio de pandemia, se perdieron casi 86 mil trabajos dentro de la vida nocturna, solamente en Inglaterra; perdiendo casi 37 mil millones de libras esterlinas.

Esto significa que uno de cada tres puestos de trabajo en la industria musical británica se perdió definitivamente. Esto demuestra que la industria de la música ha perdido más empleos y dinero que cualquier otro rubro económico.

El estudio asegura que el impacto devastador que tuvo el coronavirus en la música, resultó en una caída del 35% o más de los ingresos.

Lo verdaderamente preocupante, es que aún cuando ya muchas de las restricciones fueron levantadas en muchos países, no se han podido recuperar estos empleos, a pesar de que muchos lugares nocturnos y festivales ya están operando.

Para que nos demos una idea de las cifras, la contribución de la industria de la música a la economía del Reino Unido cayó un 46%, de £ 5.8 mil millones en 2019 a £ 3.1 mil millones en 2020, según la investigación.

Y no sólo es el área laboral o económica las que fueron afectadas, pues este estudio destaca también el impacto mental, emocional y social que supuso la falta de vida nocturna y lugares de esparcimiento debido a la pandemia.

Y todo esto, sólo en Reino Unido. Ahora pongámonos a pensar en todos los países del mundo que sufrieron ésta pérdida; en México, donde apenas comenzamos a tener eventos otra vez. Pero no se pueden cobrar las entradas a estos shows con la cantidad que haría falta para poder resarcir un poco el daño causado durante un año y medio, porque así como la industria de la música y el entretenimiento fue duramente golpeada, no fue la única, y la verdad es que me atrevería a decir que casi todos la pasamos muy mal también económicamente, por lo que en estos momentos, gastar dinero en ir a un club, a un show, concierto o festival, tal vez sea algo imposible para muchas personas.

Nos espera un largo recorrido para volver a estabilizarnos; como personas, como comunidad, como industrias, como sociedad. Pero ya estamos dando los primeros pasos. Así que ayudémonos los unos a los otros todo lo que podamos. Y sí tienes la posibilidad de comprar un boleto para un concierto o evento, no dudes en hacerlo. La industria del entretenimiento te lo agradecerá.

Después de todo; ¿qué sería de nosotros sin la música, sin las experiencias, sin los eventos?

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ