Arrancan 6 estados elecciones de 2022

Quedaron instalados los consejos locales electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde se realizarán elecciones el año próximo. Las precampañas se inician en Durango, donde gobierna José Rosas, en noviembre. Le siguen Oaxaca, feudo de Alejandro Murat, en diciembre. Para enero, están Hidalgo, tierra de Omar Fayad; QRoo, de Carlos Joaquín, y Tamaulipas, de Francisco García. En febrero queda Aguascalientes, de Martín Orozco. Los políticos locales están muy acelerados por lograr la bendición de los dueños de sus partidos.

PUEBLA: Los servicios de inteligencia de Casa Aguayo, ya tienen detectados a conspiradores dentro de Morena. El grupo lo encabeza Ignacio Mier, jefe de la bancada morenista en San Lázaro, sus hijos, y Carlos Evangelista Aniceto. Se suma el expriista, recién reconvertido a Morena, Enrique Doger, exrector de la BUAP, y otros más. Apuestan, según me comentan, a que “Barbosa no aguanta el sexenio” y quieren bloquear su administración. De los intríngulis de Morena sabe mucho más Barbosa que los conversos expriistas.

DURANGO: Se calienta la caldera electoral entre los suspirantes a la silla del panista José Rosas Aispuro. Las encuestas perfilan como ganador a un candidato de Morena y todo señala al senador José Ramón Enríquez, muy cercano de AMLO. Le sigue la alcaldesa morenista de Gómez Palacio, Marina Vitela, con fuerte arraigo local. Atrás, lejos, van los diputados Carlos Maturino, del PAN, del grupo de Marko Cortés, y el priista Esteban Villegas, con la venia de Alejandro Moreno. Ambos sin pena, ni gloria. Triste oposición.

SLP: El gobernador Ricardo Gallardo, El Pollo, presentó ante el SAT, un recurso para que no le sean descontados 927 millones de pesos que el gobierno de Juan Manuel Carreras, le cobró como ISR a trabajadores del gobierno estatal y que no lo reportó al fisco federal. Empieza el cobro de cuentas políticas por la estancia de El Pollo en prisión, por delincuencia organizada, para no dejarlo participar en los comicios de 2015, donde ganó Carreras, dicen potosinos.

EDOMEX: Quien hace circo, maroma y teatro para atraer las candilejas, es el senador por Morena Higinio Martínez. Busca la candidatura para el gobierno de 2024. Es el candidato reincidente que quiere ocultar su esquiroleada contra AMLO, hace unos añitos. Allá, por Morena podrían jugar otros actores sin enemigos poderosos. Dicen que el que madruga Dios lo arruga.

AGUASCALIENTES: El edil de la capital, Leonardo Montañez, dice “ahora es cuando”. A gastar algunos millones en borrar la imagen institucional y poner su sello. Gasto inútil del panista. Ante ello, el gobernador Martín Orozco, se lame los bigotes.

QUERÉTARO: Bien vista por los queretanos la orden del gobernador Mauricio Kuri de impedir que artesanos se instalaran en transitadas calles. Para eso hay lugares especiales, les dijo. Orden y respeto a la ley, son las claves de comunidades limpias y organizadas. Se cayó el negocio anual de los empleados del alcalde Bernardo Nava, dicen en la capital del estado.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

