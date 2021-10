La escuela primaria es rígida y obsoleta

Difícil de entender, reconocer y aceptar, pero, para lograr alcanzar una educación de calidad para todos los escolares por igual, y que responda a las exigencias de la vida contemporánea, es necesario conformar un nuevo sistema educativo aplicado única y exclusivamente a los niños de nuevo ingreso al nivel básico. Solo así, comenzando desde el primer grado y con un nuevo enfoque socioeducativo, se podrá lograr el perfil del ciudadano mexicano moderno y más capacitado.

Mientras se insista en seguir “parchando” el sistema educativo vigente, dizque para tratar de actualizar a los escolares que ya están acostumbrados-o adaptados-al mismo, jamás se logrará alcanzar los resultados deseados. Con anticuadas, inoportunas y antipedagógicas reformulaciones de contenidos programáticos, lejos de conseguir beneficios a corto plazo, lo único que se conseguirá es confundir aún más, tanto a los alumnos como a los maestros, padres de familia y a la sociedad en general como hasta ahora.

En el caso de los actuales escolares, que irremediablemente son los perjudicados con esta nueva reforma que, de la recién elaborada por el gobierno anterior, por cuestiones políticas, la eliminaron “sin dejarle ni muna coma”, deben darse los tiempos y formas necesarios para reformular y actualizar no solo los contenidos vigentes, sino todo el esquema pedagógico de la enseñanza básica, sobre todo para no caer en errores que puedan dañar seriamente el aprendizaje de los niños. La única forma de lograr algún provecho es haciéndolo poco a poco, porque si de algo requiere la educación para consolidarse, es precisamente de tiempo, constancia y paciencia, mucha paciencia, pero sin ocurrencias políticas.

Para la conformación total de un nuevo sistema que permita alcanzar esa educación integral, moderna y eficaz que por siempre hemos buscado, se requiere todavía, además del tiempo y la paciencia, de un sinnúmero de modificaciones, pero basadas en las experiencias del pasado y del modelo actual. La escuela primaria, por ejemplo, que como ya sabemos, es el soporte principal de la educación básica, es ya totalmente rígida y obsoleta y necesita urgentemente de una transformación sustancial que la vuelva más flexible y moderna. Es tiempo ya de cambiar, además del calendario escolar, los programas, los tiempos para cursarla, y de ser posible, hasta la hora del recreo para darle un sentido más práctico y psicopedagógico al proceso enseñanza-aprendizaje. El ánimo, la viveza y las habilidades, así como muchos aspectos más que demuestran el carácter y la mentalidad del niño moderno, chocan ya con la rigidez del a escuela primaria actual.

Urge ya un nuevo sistema educativo que permita vertebrar pedagógicamente, a partir del básico, los tres niveles que lo conforman, pero sin perder su objetivo. Pero si las autoridades educativas se empeñan en seguir “parchando” y dizque reformando y actualizando el sistema educativo políticamente y en cada sexenio como hasta ahora lo han hecho, darán al traste no solo con el propósito, sino con la formación de los escolares. “¡La educación debe basarse en la pedagogía, no en la política!” Y en algo preocupante que nadie ha reparado, es en la acelerada penetración de los modernos dispositivos electrónicos inteligentes- vía redes sociales-no solo en el sistema educativo, sino en la vida personal y colectiva de los escolares que se han visto rebasados, negativamente, por esta gran influencia de la modernidad para la cual no estamos todavía preparados. No cabe duda que a los mexicanos el futuro nos alcanzó viviendo todavía el presente con mentalidad del pasado. Si el fallecimiento de niños cautivos de esos modernos dispositivos, por no saber utilizarlos responsablemente, no es preocupante, pues...

Por razones psicopedagógicas, tal como ya anticipamos, ese nuevo sistema educativo deberá ser aplicado únicamente a los escolares de nuevo ingreso, no a los actuales. Continuará...

Agregado: En Oaxaca solo 12 de cada 100 estudiantes del nivel superior-la cifra más baja del país- logran terminar una carrera profesional. Comparado con la Cd. de México, hay una diferencia de 34 puntos, donde se gradúan 46 de cada 100. En la tabla nacional, referente a la eficiencia del sistema educativo, Oaxaca y Chiapas registran el menor indicador en número de alumnos graduados del nivel superior.

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

CAR