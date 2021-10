Ambición por el litio

Hace dos semanas, fundamentaba mis dudas sobre la utilidad del litio hacia el futuro para la elaboración de pilas ion-litio que se usan en dispositivos electrónicos y automóviles eléctricos ante nuevas tecnologíasmás baratas que ya sonrealidad en China y Australia. La semana pasada reflexionamos sobre la gran cantidad de litio descubierto en varios estados del país, en especial un yacimiento en Sonora que contiene todo el litio de Bolivia. Ante esta realidad, México podría convertirse en un jugador importante a nivel internacional en la explotación y venta de este mineral siempre y cuando no sea desplazado. Ahora lo que preocupa es la ambición. La ambición del gobierno mexicano que ya anunció que no habrá más concesiones a particulares para la extracción de este material, ya que ante las posibles “carretonadas” de dinero que se vislumbran, la administración actual busca que esos recursos lleguen únicamente a las arcas nacionales, sin la intervención de los “corruptos”particulares. El gobierno mexicano tendrá que lidiar con la ambición del crimen organizado que en la actualidad ya amenaza y extorsiona a empresas mineras con el pretexto de darles “protección”. Según una investigación del periodista Jorge Butrón publicada a principios del mes de octubre, desde 2013 los carteles del crimen organizado intensifican su presencia en zonas mineras del país. Lejos de ofrecer su supuesta protección, los criminales extorsionan, roban minerales y ante las amenazas, las víctimas no denuncian, por lo que es inexistente un informe sobre cantidades, materiales y montos de lo robado. Sobre estos robos, Butrón destaca dos casos concretos: el robo a una mina de oro en Sahuaripa Sonora en donde los ladrones se llevaron lingotes por un monto estimado de tres millones de dólares y hace dos años en Fresnillo Zacateas un grupo de delincuentes robaron oro por un mono estimado a 24 millones de dólares. El litio podría correr con la misma suerte. ¿La explotación del litio como atributo exclusivo de la nación, liberará a este mineral de la ambición del crimen organizado? Es poco probable ya que desde fuera o desde dentro, el robo de materiales siempre ha estado presente y se le conoce como huachicol. ¿Se imagina el futuro cuando informemos sobre robo de litio, extracción ilegal de litio, huachicol de litio? En un país con un débil sistema de seguridad, y con una sociedad que ejerce la corrupción como parte de su cultura, será inevitable que este codiciado material sea robado, y lo peor, ¿cuántos mexicanos serán asesinados debido ala ambición por el litio?Seráuna nueva realidad que enfrentar.

CORAZÓN QUE SÍ SIENTE

Rosario Robles Berlanga no logró obtener su defensa en libertad. Un juez determinó una vez más que, ante el riesgo de fuga, la otrora poderosa mujer deberá permanecer en la cárcel. Amlo dijo que no es venganza, pero lo que se ve no se juzga.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

PAL