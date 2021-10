Steve Aoki está robando cámara en el mundo del EDM

¿Quién no ha bailado alguna vez una canción de Steve Aoki? Aunque no seas fan asiduo de la música electrónica, seguro que ubicas a la perfección tracks como: "Pursuit of Happiness”, “Tornado” o “No Beef”.

La verdad es que este DJ y productor estadounidense - japonés ha trabajado muy duro para tener el lugar que ocupa dentro de la industria musical. Y este año se perfila para ser uno de los más interesantes en su carrera, no sólo porque empiezan nuevamente las presentaciones y él ya tiene la agenda del mes de octubre llena en una serie de eventos por Estados Unidos, incluyendo Beyond Wonderland y clubs importantes como Omnia y Hakassan en Las Vegas; si no también porque acaba de lanzar junto a su sello discográfico, Dim Mak, una colaboración con Marvel llamada: "Marvel x Dim Mak: Venom vs. Carnage” para ofrecernos una serie de productos con superhéroes y villanos icónicos del Universo Marvel.

El lanzamiento de "Marvel x Dim Mak: Venom vs.Carnage" presenta las batallas épicas entre Venom, Carnage y Spiderman. La colección, que ya está a la venta, contiene seis playeras en negro y teñido anudado degradado además de sudaderas con capucha.

Esto nos demuestra el poder que tiene la música electrónica, muy menudo infravalorada. Sin embargo, algunas marcas reconocen el poder y la atracción que tienen ciertos DJs y deciden hacer este tipo de colaboraciones, como la que también hizo Don Diablo con Star Wars y recientemente Ikea con Swedish House Mafia.

Pero esto no es todo para Steve Aoki, pues se acaba de convertir oficialmente en el primer artista de música electrónica en obtener el reconocimiento del Salón de la Fama de Asia.

Recordemos que aunque Aoki nació en Miami y se crió en California, sus padres son japoneses, así que él también tiene esta nacionalidad.

Con esto en mente, el Salón de la Fama ha decido distinguirlo por ser el primer DJ y productor musical asiático en alcanzar el estrellato mundial en el mundo del EDM.

La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 13 de noviembre y también honrará a otros nueve pioneros asiáticos.

No hay nadie más en el mundo del EDM que merezca ese reconocimiento en Asia, pues hay que tener en cuenta que Aoki ha sido el responsable de grandes colaboraciones y tracks en el EDM y además durante mucho tiempo ha tenido una de las agendas de shows más intensos en la música electrónica, a veces tocando cientos de espectáculos al año, donde siempre lo hace a la perfección aún sin horas de sueño o comidas incompletas.

Aplausos para este DJ y productor que está recibiendo los frutos de su incansable trabajo a través de los años.

Algo importante y que lo sigue colocando como uno de los representantes más importantes en el EDM es que acaba de ser anunciado como uno de los 150 artistas que se presentarán en “Soundstorm”, el festival de música más grande de Arabia Saudita, que se llevará a cabo del 16 al 19 de diciembre.

Para este importante festival, compartirá escenario con otras grandes estrellas del EDM como: Armin van Buuren, The Chainsmokers, Charlotte de Witte, deadmau5, Martin Garrix y Tiësto entre otros.

Estas son excelentes noticias, porque Aoki es garantía de fiesta, y después de año y medio sin eventos, todos tenemos muchas ganas de bailar y cantar con nuestros DJs favoritos.

Ya para finalizar todas las noticias que se dieron alrededor de este DJ y productor esta semana, en una entrevista reciente, expresó su interés en querer ser criogenizado después de su muerte.

El concepto de criogénica ha existido durante muchos años y el proceso involucra el cuerpo humano y los cuerpos almacenados a temperaturas muy bajas (generalmente alrededor de -196 ° C) con la esperanza de que la resurrección sea posible en el futuro debido a los avances científicos.

Dijo que esta idea le surgió a partir del fallecimiento de su padre en 2016, ya que él no estaba listo para despedirse de su progenitor.

Al parecer le encanta su vida. Y es que ¿cómo no? Tiene dinero por montones, fama, es talentoso, hace lo que ama y ahora también es el primer artista japonés en ser inducido al salón de la fama.

Si tuvieras esta vida, ¿te gustaría preservarla?

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ