López Obrador chantajeó a Marcelo

El tema ronda desde aquella designación para la candidatura presidencial perredista en la elección de 2012.

Diez años a partir de aquel 15 de noviembre de 2011 en que —entre trascendidos, reclamos abiertos y hasta estridencias–, Los Chuchos han acusado a Marcelo Ebrard de cederle el paso a Andrés Manuel López Obrador, cuando el ganador de la encuesta del precandidato mejor posicionado fue el hoy secretario de Relaciones Exteriores.

En ello insiste Jesús Ortega, miembro fundador y exdirigente del PRD (2008-2011). El tema salió a colación cuando conversábamos sobre el posible candidato a la Presidencia de la República de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) y la tardanza –desde nuestra perspectiva— en mostrar o construir a esa figura:

–Yo más bien pienso –arguyó el perredista– que Andrés Manuel es el que está acelerando los plazos y los tiempos, y él presiona a que nos emparejemos a sus tiempos. A él le interesa destapar a Claudia Sheinbaum, destaparla como en los viejos tiempos del echeverrismo para crear su Maximato. Y nosotros no necesitamos, no debemos emparejarnos a los tiempos de López Obrador...

¿Qué pasa con el Presidente de la República de cualquier país que ya designa quién lo va a suceder apenas a la mitad de su gobierno? A mí me parece increíble que esté designando a quien él piensa que va a sucederlo apenas a la mitad de su gobierno, apunta.

—Lo sugiere...

—Para López Obrador una sugerencia es una designación, o todavía más claramente: una sugerencia es una imposición. Por eso reacciona (Ricardo) Monreal, porque él sabe que es una imposición. Y el otro, Marcelo Ebrard, no reacciona, porque simplemente va a negociar, como negoció en la ocasión anterior.

“Por cierto —asienta entonces Jesús Ortega—, no es cierto que López Obrador haya ganado la encuesta en 2012. En la realidad la ganó Marcelo. Pero Marcelo se acobardó cuando López Obrador chantajeó al propio Ebrard y a Manuel Camacho. Se acobardaron y, en lugar de pelear, negociaron...”

—¿Con qué los chantajeó?

—Los chantajeó con que si no era candidato del PRD se iba a ir de candidato del PT. Vino entonces la negociación entre los tres y Marcelo y Camacho decidieron finalmente: “Nos quedamos con la Ciudad de México... y tú eres el candidato a la Presidencia”.

“Y te lo sé decir —sostiene el líder de Nueva Izquierda— porque estuve de manera directísima cuando se iba a dar a conocer el resultado de la encuesta y conocíamos que era favorable a Marcelo. Dijimos: vamos a hacer una conferencia a las 8:00 de la mañana. Quedaron de hacerlo, pero no se presentaron; y no se presentaron porque estaban platicando y negociando con López Obrador”.

¿Deuda pagada?, pregunto. “Es correcto. Él (AMLO) piensa que ya le pagó haciéndolo canciller y entregándole en aquella ocasión la Jefatura de Gobierno”.

¿Que si ve a Monreal como candidato presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD?

El Chucho mayor dice no: “Yo no lo veo”. Apuesta más por una candidatura nueva, “una candidatura que no haya pasado por todos los partidos políticos”. Es su opinión. “No hablo por nadie más”, precisa.

En cuanto a la famosa foto de los tres dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD (Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano) con los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, comenta que aquella izquierda que miraba a los empresarios como a sus enemigos de clase “era una izquierda dogmática, atrasada”.

—Yo digo que esa etapa de la izquierda ya por fin ha quedado atrás—, celebra Jesús Ortega.

•••

GEMAS: Obsequio del papa Francisco: “Este sistema, con su lógica implacable de la ganancia, está escapando a todo dominio humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR