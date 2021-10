Critican a Alexis Ayala por dividir el “cochinito” entre tres

LO QUE NO LE PERDONAN A ALEXIS AYALA ES QUE QUIERE DIVIDIR SU “COCHINITO” ENTRE SU EX ESPOSA FERNANDA LÓPEZ Y SU HIJA ROBERTA Y SU JOVEN NOVIA

Critican a Alexis Ayala porque divide su “cochinito” entre su ex, Fernanda López, la hija de ambos, Roberta, y su joven novia pero darle 12 mil pesitos mensuales de pensión alimenticia es muy buen dinerito a su ex tampoco son tan frugales ni espartanos ni es que el actor quiere que su hija coma sólo lechuga o que vaya a la escuela en pijamas.

Alexis no puede darle a su ex para comer puro caviar y champaña no porque sea insensible sino que tiene que organizarse bien y hacer que le rinda el dinerito ya que también ayuda económicamente a su hija mayor y le paga el asilo de ancianos donde vive su mamá y además de mocharse con todas esas obligaciones tiene que guardarse un poquito para él, para que le alcance “dispararle” cosas lindas a su nueva pareja, a Cynthia Aparicio.

En el fondo, lo critican y le dicen que las mascotas tienen más atención y alimentos que su hija pequeña solo porque se atrevió a enamorarse de nuevo y a vivir su vida.

FERNANDA LÓPEZ EX DE ALEXIS AYALA, SE ATREVE A LLAMAR LAS COSAS POR SU NOMBRE AL DESCRIBIRSE COMO “SOY MADRE SOLTERA” PORQUE ELLA TAMBIÉN ESTÁ YA EN CIRCULACIÓN Y ESTÁ DISPONIBLE PARA EL AMOR

Muchos se preguntan porque la ex esposa de Alexis Ayala, la guapa Fernanda López dice que ella es madre soltera cuando su ex le pasa una mensualidad alimenticia y visita a su hija.

Lo cierto es que los hombres se divorcian y se desafanan muy rápido de sus compromisos. Alexis después de 15 años de amor con Fernanda, y una hija, se soltó las ataduras y se fue a disfrutar su vida, por eso Fernanda se atreve a llamar las cosas por su nombre y si es madre soltera, soltera porque ella está separada de él, pero no se separa de sus obligaciones de madre, mientras él se pasea bien rico porque a su novia le encanta viajar. Fernanda ya está en circulación también, entonces describirse como “madre soltera” es un término muy exacto y apropiado, si se le aparece un buen prospecto, ella está disponible para amar de nuevo.

COMPRAR BOLSAS DE MARCA CARÍSIMAS NO ES DELITO NI MOTIVO PARA QUE QUIERAN LINCHAR A INÉS GÓMEZ MONT

Que horror que hay quienes quieren, sin conocer a Inés Gómez Mont, linchar y encender una hoguera para quemarla porque se compró bolsas de marca carísimas y le echan en cara que despilfarró el dinero en eso cuando hay mucha hambre en el mundo... pero tener bolsas caras no es delito, lo que sí es grave es generar odio contra los que tienen dinero, hablando de ellos con rabia y dividiendo a la gente, eso sí es horrible y no se vale que a nadie le echen encima a la gente y la bulleen porque tiene mansiones que ni siquiera sabemos si su marido se las regaló, ella las heredó o las compró con su sueldo.

POR SHANIK BERKMAN

