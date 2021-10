Los Beatles siempre serán tendencia

Han pasado más de 50 años desde que salió a la venta el último álbum de los Beatles. Es decir que si un veinteañero compró y escuchó ese disco en aquella época hoy está rondando los 70 años de vida. Para contextualizar, en aquella época gobernaba en México Luis Echeverría, Alemania estaba dividida por el muro de Berlín y recién el hombre había pisado la Luna.

La fascinación por la mas importante banda de todos los tiempos (habrá matices, pero es un hecho) no depende de una generación, es absolutamente atemporal. Mi hijo de 12 años conoce al menos una docena de canciones de los Beatles y los nombres de Paul McCartney y John Lennon no le suenan ajenos. Mucha gente hoy en día sigue escuchado a esta agrupación, el gusto es compartido por al menos tres generaciones.

Esta semana, una vez más, el cuarteto de Liverpool fue tendencia en prácticamente todo el mundo. Todo esto porque se lanzó el esperado tráiler de “Get Back”, la serie documental del director ganador del Oscar, Peter Jackson, que narra una de las últimas etapas de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr como banda.

La serie documental de estrena los días 25, 26 y 27 de noviembre por la plataforma de Disney. Aunque ya había salido un primer corte, el tráiler que se dio a conocer esta semana es fascinante. El simple hecho de ver al cuarteto de Liverpool en alta definición, como nunca antes los habíamos visto en aquella época, es casi como un tesoro escondido en el océano.

El momento en el que lo grabaron también es fundamental, su última etapa, en la que ya no podían más como banda. Alrededor de ello, el emblemático “concierto en la azotea” como se le conoce al último concierto juntos en el techo de Apple Corps, estudio donde grababa la banda. Uno de los eventos más importantes en la historia del rock, el último esfuerzo como banda, lo último que nos dejaron.

No se necesita ser un fan de los Beatles para apreciar esta próxima serie documental que llegará en los próximos días. Descubrir parte de la intimidad de la banda más grande de la historia no es cosa menor. Es un hecho que los años pasan, las décadas pasan, pero los Beatles siguen siendo tendencia para buena parte de la humanidad. No sabemos cuándo dejarán de serlo o si en algún momento no lo serán. Lo que sabemos es que son parte de la historia y que podremos ver algo inédito de ellos, eso siempre será una buena noticia.

POR HÉCTOR ESCALANTE

@HECTOR_ESCA

