AMLO se mete en el pleito por las encuestas de Morena

El objetivo puesto en marcha en este momento por Ricardo Monreal, en su lucha interna en Morena por la candidatura a la Presidencia de la República, es restarle credibilidad al método de las encuestas para seguir designando aspirantes mediante esa vía, como lo ha establecido el partido en el poder por recomendación de López Obrador.

Poco a poco vemos a un Monreal tratando de erosionar la confiabilidad de las encuestas para que sean eliminadas. De lo contrario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado sabe que será difícil hacerse de la candidatura en 2024.

Ni quienes se han hecho de una candidatura en Morena por ese método conocen las encuestas. En respuesta a una solicitud este mismo año, el partido respondió que no puede entregar detalles sobre las preguntas, muestra y metodología utilizada para definir a sus candidatos del pasado proceso electoral porque la Comisión Nacional de Encuestas decidió reservarlas.

Monreal empezó la estrategia inmediatamente después de que el 14 de julio de 2021, Mario Delgado, presidente de Morena, reveló que será por encuesta como elegirán al candidato presidencial de este partido. “Está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado. Sería bueno buscar métodos distintos, pero falta mucho tiempo”, dijo Monreal.

Al día siguiente Delgado dio acuse de recibo y no dejó pasar la oportunidad para revirar: “Hay algunos a los que les gana la ambición y no están de acuerdo con las encuestas en las que participan y no ganan”. En agosto de 2017, el ahora senador perdió la candidatura por el gobierno de la Ciudad de México en la supuesta encuesta frente a Claudia Sheinbaum.

Sabe Monreal que es un gran obstáculo para hacer una buena competencia que le dé posibilidades de hacerse de la candidatura. En las últimas entrevistas que le han realizado para abordar abiertamente sus aspiraciones ha “sembrado” el coordinador de los senadores de Morena la necesidad de cambiar la forma de elegir a los abanderados electorales del partido.

Desde Palacio Nacional, en la “mañanera” de ayer, el presidente López Obrador levantó la voz, un día después de que Ricardo Monreal y Marcerlo Ebrard, canciller y también aspirante a gobernar México en 2024, volvieron a dejarse fotografiar sonrientes en el Senado. “El que se hagan las encuestas es lo mejor. Se hace una encuesta, dos, tres y se ve quién es quién y se resuelve el problema, ese es el método que yo considero más conveniente”, dijo.

—¿Qué opina de lo que dijo el presidente de las encuestas, de que se debe respetar el método?— le preguntaron más tarde a Monreal

—Respeto sus expresiones. No sólo soy aliado del Presidente, sino simpatizante de la causa que desde hace 23 años perseguimos.

—Senador, pero con encuesta o sin encuesta, ¿va a ir, usted?

—No, vamos a ver más adelante, falta tiempo, pero yo voy a insistir en profundizar la vida democrática de las instituciones políticas.

Monreal busca incidir en las bases del partido para modificar los estatutos en un congreso de Morena, donde deberán ser los delegados los que definan.

Uppercut: El diputado Jorge Álvarez Máynez, de MC, devolvió a Ulises Ruíz un libro de su autoría con el que éste promueve transformar a México. En la tarjeta del obsequio le puso que debería estar rindiendo cuentas a Oaxaca por asesinatos y desapariciones promovidas por su gobierno.

