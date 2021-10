Mujeres en condición vulnerable: Alternativas Laborales

Existen diversos factores por los cuales una mujer es considerada en condición vulnerabledesde los estructurales como el sistema patriarcal, hasta la falta de autonomía económica, inseguridad, violencia, carencia de educación y acceso a la salud, entre otros. Sumado a ello, en el contexto de la pandemia, ellas han sido las más vulneradas.En el ámbito productivo, tuvieron que cerrar sus negocios, puesto que la mayoría opera en los sectores que fueron clasificados como no esenciales.Debido a ello, miles se sumaron a la informalidad, en detrimento propio, porque se perdieron beneficios como la seguridad social o adquirir créditos bancarios.Sin embargo, no había otra forma de buscar el sustento, aun cuandoel 30% de las emprendedoras asegura tener miedo a equivocarse, de acuerdo con Instituto Mexicano para la Competitividad. Ante este panorama, ¿qué hacer para que las mujeres sean autónomas económicamente y dejen esa situación de vulnerabilidad y dependencia?,¿qué solución ofrecer a quienes realizan los quehaceres domésticos o labores de cuidado que no son remuneradas?

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMMJE, ofrece capacitación constante que impulsa la autogestión económica de las mujeres, donde aprenden a reconocer sus capacidades y a leer su entorno para ser competitivas en sus emprendimientos. Otra actividad que realiza, son eventos de intercambio como la Cumbre Empresarial Reconecta 2021, que tendrá verificativo en Tampico, Tamaulipas, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

También hay que considerar a quienes están en condición de precariedad laboral que, aunque pueden considerarse como autónomas, su trabajo está subvalorado,su paga no es suficiente al punto de no poder adquirir una canasta básica ni gozar de prestaciones como aguinaldo o días de descanso semanal ni contar con un contrato estable.En este contexto, se generó el fenómeno “Nenis”, mujeres que se vieron obligadas a salir a la informalidad vendiendo productos por redes sociales que entregan en un sitio determinado bajo previo acuerdo con el comprador y que genera hasta $9 MDP diarios. La UNAM, a través del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocio, señala que en México hay 13 millones de hogares que dependen de este tipo de actividad.

Para resolver el problema y mejorar la empleabilidad o autonomía económica de las mujeres es necesario comprender y definir a esa población vulnerable y analizar cada caso para dar respuestas precisas y desarrollar estrategias y políticas sostenibles. Debemospensar en soluciones en materia de derechos económicos y laborales.Por último, los empresarios también deben impulsar políticas corporativas que lleven a reducir la brecha de desigualdades para lograr mejores alternativas de trabajo y una pronta recuperación social y económica.

¿Conoces a mujeres que deseen salir de esa zona de vulnerabilidad? Contacta al equipo de Revolución 5.0 al correo contact@disruptivelabs.mx o a nuestras redes @DisruptiveLabs. ¡Con gusto te leeremos! Colaboración realizada por Norma Morel, Directora General de la AMMJE, asociación que forma parte del ecosistema de Disruptive Labs.

POR DISRUPTIVE LABS

PAL