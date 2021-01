Para el 2021

Es la primera mañanera del año en Palacio Nacional. Desde esa tribuna, Andrés Manuel López Obrador hace el anuncio de lo que tiene previsto para 2021: “Este año –dice– será destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana…”. Es decir, viene otra vuelta de tuerca contra el aún obeso aparato burocrático. “Se sigue gastando mucho en cosas que no son esenciales”, alega el tabasqueño, así que vendrá un “ajuste a todos los gastos superfluos”. Ahhh, y que pongan sus barbas a remojar esos entes autónomos “simuladores” de autonomía e independencia. ¡Fuera el Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones)! ¡Abajo esos organismos que se esconden bajo las alas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad! ¡También ese que ocupa de los niños en Gobernación! ¡Y esos que dizque luchan contra la corrupción! ¡Y por supuesto, el Instituto de la Transparencia…!

¿Qué no existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Y el DIF? ¿Acaso la Secretaría de la Función Pública no puede hacerse cargo?, pregunta el Presidente. “¡Basta de simulación!”, amonesta López Obrador. Así arranca la primera semana de 2021.

NO TE CALLES Y DENUNCIA.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) presentó su Campaña Anticorrupción.

Según explica, su objetivo principal es mostrar que la corrupción es una falta de ética (tanto de la persona servidora pública como de la persona contribuyente) con consecuencias negativas, y quiere transmitir a la gente “que la honestidad no cuesta” y en cambio que “la corrupción se paga caro”. ¿En qué consiste la campaña anticorrupción del SAT para este 2021?

SHEINBAUM EXHIBE A GATELL.- Cada quien es responsable de decir y hacer…, indicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuando le preguntaron qué opinaba de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se hubiera ido a vacacionar a Zipolite, Oaxaca, este fin de semana. Pero Claudia Sheinbaum no se quedó ahí en su comentario. Añadió: “En mi caso en particular, en el caso de todo el equipo, estando la situación de la Ciudad como está, no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso. Hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la Ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al Dr. Gatell…”.

Tiene razón Sheinbaum, pero el punto va más allá. No se trata sólo de que López-Gatell haya tomado un descanso (inoportuno, sin duda), sino de dónde lo hizo (en una playa, sin cubreboca ni sana distancia).

¿Con qué autoridad nos piden ahora las autoridades de salud #Quédateencasa?

GEMAS: Obsequio de AMLO: “Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que hagan los trámites para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor (Julian) Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político”.

