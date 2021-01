Deberes y derechos ciudadanos (2)

"Exigir la escucha de las minorías, el trato justo a los desiguales y que no comparten la visión única e ideológica del gobierno en turno. Exigir el cumplimiento del mandato de gobernar para todos y de ser razonable y abierto frente a los asuntos técnicos y razonables de la sociedad. Exigir que no se nos divida por razones poco éticas y que se convoque a una construcción social sostenible. Exigir el cuidado y reforzamiento de las instituciones, así como el respeto a la ley y la no tolerancia a la corrupción del pasado, pero tampoco del presente. A exigir el respeto a todas las ideas y el no señalamiento sin causa ni evidencia. A exigir que se gobierne y administre con sentido común y de responsabilidad histórica”

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE