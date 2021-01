Una cuenta pendiente

La incorporación de Mauricio Toledo a la bancada del PT en la Cámara de Diputados en agosto pasado generó una gran molestia. No era para menos. Con un argumento endeble, Gerardo Fernández Noroña le abrió la puerta a un impresentable.

La noticia no cayó nada bien en el palacio del ayuntamiento de la Ciudad de México; Claudia Sheinbaum rechazó de inmediato la adhesión. “Yo no estoy de acuerdo, me parece que el fin no justifica los medios”. La Jefa de Gobierno tenía argumentos de peso para manifestar su postura y una averiguación en ciernes contra el ex delegado en Coyoacán. Sabían que aceptarlo en la bancada de un partido de la coalición que llevó a la 4T al poder significaba un pasaporte a la impunidad.

Al arrancar esta semana, la fiscal Ernestina Godoy compareció virtualmente ante la prensa para informar que se había solicitado el desafuero de Toledo para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, acreditado con un incremento injustificado e inexplicable de su patrimonio. La carpeta de investigación se inició el 4 de septiembre, unos días después de la incorporación de Toledo al grupo parlamentario petista.

No fue difícil hacer los hallazgos que hoy obran en esa carpeta. Tan solo con una leve revisión una propiedad ubicada en San Miguel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, se pudieron ver las inconsistencias en los ingresos. En una extensión de cinco hectáreas, hay una casa rústica con lujos, áreas verdes y hasta una cancha de futbol. El valor actual es de 23 millones de pesos, sólo por el terreno.

También se indaga la compra de dos departamentos en la alcaldía Benito Juárez, con valor de más de 10 millones. La Fiscalía ya tiene las cuentas bancarias y un dictamen de contabilidad para demostrar que el diputado recibió ingresos por 11 millones de pesos que no declaró.

Pero de seguir las investigaciones a fondo seguramente saldrán a relucir otros departamentos de su propiedad, así como restaurantes, cantinas y hasta negocios en Sudamérica, los cuales él mismo ha presumido.

Que Toledo no haya detenido la adquisición de bienes durante su función como legislador, posición a la que llegó como pluri del PRD, fue interpretado como una afrenta. Esta creció cuando logró colarse junto a Héctor Serrano a las filas petistas. Se sumó su desafío a la actual administración con protestas sin fundamento en contra de obras, azuzadas por funcionarios de la alcaldía Coyoacán muy ligados a él. Tampoco hizo caso a las sanciones que se impusieron desde la Contraloría. La gota que derramó el vaso fue querer reelegirse él mismo y comenzar a operar sin desdoro la reelección de personajes cercanos como el también ex delegado Valentín Maldonado.

El inicio del proceso de desafuero ya tiene sus consecuencias políticas. El actual alcalde coyoacanense, Manuel Negrete, también ligado a Toledo, no buscará ser diputado federal por Morena.

Aunque tarde, es bueno que los casos de corrupción sean investigados y sancionados. Será bueno que la misma vara sea aplicada a otros personajes que, con la excusa de apoyar a La Cuarta Transformación, buscan cargos públicos para perpetuar sus fechorías. Hay varios.

POR CARLOS ZÚÑIGA

CARLOSZUNIGAPEREZ@GMAIL.COM

@CARLOSZUP