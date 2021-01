No pasará la eliminación de órganos autónomos

En el Congreso, entre morenistas, se da por un hecho de que el plan del presidente López Obrador de desmantelar toda la estructura de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados del gobierno federal, no va a prosperar, ni porque el jefe del Ejecutivo lo ha anunciado como uno de los principales temas para continuar con la política de ahorro y austeridad que el gobierno de la autollamada 4T busca imponer en la narrativa oficial.

A diferencia de la desaparición de los fideicomisos, que encontró mayoría absoluta en el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado, entre el propio grupo del partido en el poder hay quienes se oponen a desaparecer al Inai, así como a otros órganos, porque saben que el costo sería muy alto, de acuerdo con fuentes de primer nivel en el Congreso.

Las cuentas se alejan todavía más porque, entre los aliados de Morena, incluso, no hay disposición de ir juntos en la aprobación de la propuesta que supuestamente tiene como objetivo ahorrar 430 mil millones de pesos, a pesar de que el pasado lunes, en una reunión con parte del gabinete, López Obrador comenzó a dar instrucciones a secretarios de Estado y directores de que se preparen para la eliminación de esas instituciones.

Un indicador de que la propuesta no tiene futuro es que en la agenda legislativa y los temas que se van a discutir al interior del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado, como parte de su reunión plenaria para salir con una agenda como fracción legislativa para el periodo ordinario que empieza en febrero y termina en abril, no se contempla discutir el asunto.

Incluso, las fuentes, dignas de toda credibilidad, aseguran a esta columna que dentro de Palacio Nacional saben que no hay condiciones para sacar adelante la propuesta presidencial en este momento, porque los legisladores que buscan la reelección o saltar a otro cargo, no quieren enfrentarse, ni en sus estados ni distritos, a los reclamos del electorado, pues saben que no necesariamente gozan de la fuerza popular del jefe del Ejecutivo. Y como las elecciones están en puerta, sienten temor.

Entre los temas que sí tiene se contemplado discutir de manera interna en el grupo parlamentario, destacan la reforma a la Ley de Subcontratación (outsourcing), la Ley del Banco de México, las reformas a los reordenamientos que regulan el financiamiento público de los partidos políticos, así como el Sistema Integral de Justicia, entre otros.

Los resultados que obtenga Morena (léase López Obrador), si son favorables en las elecciones de julio, podrían ser determinantes para eliminar los organismos autónomos; mientras tanto, el Presidente seguirá haciendo política a su favor con el discurso de que se buscan ahorros en la administración pública para reforzar los programas de asistencia social, y hará responsable al Congreso de su rechazo.

Uppercut: La Suprema Corte admitió la controversia constitucional de Michoacán para pronunciarse sobre la eliminación de los fideicomisos.

