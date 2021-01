Ni como candidato Blue Demon revela identidad

Los retos que enfrenta la autoridad electoral para los comicios de junio entrante están en diferentes frentes. El luchador Blue Demon Jr. reta al INE y pone un nuevo tema de discusión sobre la mesa al asegurar que ni muerto va a quitarse la máscara.

No debería de llamar la atención de no ser, porque es candidato del partido Redes Sociales Progresistas para la alcaldía Gustavo A. Madero.



Hablamos con él durante el Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio y nos dijo que en el instituto político que lo postula, después de un exhaustivo análisis, no hay nada que le prohiba usar la máscara en campaña. Es más, dijo, que en caso de ganar tampoco se despojaría del atuendo en el rostro como inquilino del palacio de gobierno local.



Puede que su comentario sea ingenuo, porque los principios básicos del derecho electoral son dar certeza a los procesos democráticos y los ciudadanos que acuden a las urnas deben conocer nombre de los ciudadanos y la verdadera identidad, por lo que los consejeros del INE deberán pronunciarse en breve al respecto y sentar precedente, más cuando hay otros enmascarados en la lista de candidatos.



Blue solo dio su nombre de pila a la autoridad electoral, así como copia de la credencial del INE, pero se resiste a revelar su verdadera identidad a los votantes. Y basado en las elecciones pasadas su nombre de luchador es el que aparecerá en las boletas.



No basta que la gente conozca, como dice, su tumbao al caminar, ni sus músculos bien torneados. Estamos ante una situación inédita y ni consejeros electorales, ni magistrados, ni ciudadanía debemos permitir más espectáculo y demérito de nuestros gobernantes, mucho menos que partidos políticos y quienes mueven los hilos ahí, alimenten de esta manera su granja de votos. Bastante tenemos con esas figuras como la del estado de Morelos.



Cancelar elecciones por COVID-19



De acuerdo con Manuel de la O Cavazos, secretario de salud de Nuevo León, los estados sí tienen facultades para cancelar los comicios mediante una decisión del Consejo de Salubridad General si se determina prevalecer el criterio de cuidar a los habitantes de la pandemia por el nuevo coronavirus, por lo que demanda la sesión de éste para discutir seriamente la posibilidad de posponer el proceso de junio.



Nos dice De la O que durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores del viernes y secretarios de salud, cada vez son más mandatarios los que reconocen la lejana posibilidad de sacar adelante la jornada electoral, debido a que esperan un repunte de la pandemia.



Algo que nadie acepta de manera abierta es que en entidades federativas como Ciudad de México y Estado de México estamos viviendo lo que no queríamos que sucediera: el colapso del sistema de salubridad. Nos dicen que aún hay camas, pero los enfermos regresan a morir a casa después de un largo peregrinar de hospital en hospital.



Eso y lo que desgraciadamente está por venir es lo que ha llevado a los jefes del ejecutivo locales a considerar reprogramar las elecciones federales intermedias. ¿Dónde están los integrantes del Consejo?



Uppercut: En la Magdalena Contreras se comen las uñas y se refleja la presión por lo que viene para junio. Ya no están atentos a los asuntos del gobierno ni de la seguridad. La titular de la alcaldía anda enfocada en la guerra sucia que ya alcanzó al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, quien se perfila para ser el candidato de Morena a esa demarcación y ella quiere reelegirse.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX