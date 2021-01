Marvel se transforma con WandaVision

Para todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, por fin llega a la plataforma de Disney+ la serie WandaVision, en un increíble formato que le rinde homenaje a las sitcoms más emblemáticas de la televisión estadounidense de los 50 y 60.

Tenía muchas expectativas con respecto a lo que nuestros amigos de Marvel nos presentarían con WandaVision y fueron superadas. Por lo menos así lo sentí con los tres capítulos que tuve oportunidad de ver para poder hablar de ella previo a su estreno. Debo confesar que si bien ya sabía por dónde iba el tono y la idea de esta serie, al principio me costó trabajo agarrarle la onda al proyecto que me parece muy inteligente, creativo y diferente a lo que estamos acostumbrados ver sobre superhéroes en cine, sobre todo porque combina la comedia de situación, haciendo homenaje a series como Amo a Lucy y Hechizada, pero al mismo tiempo tiene la acción e intriga de las películas de Marvel.

Recordemos que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y su gran equipo de creativos, dividieron los proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel en fases y justo con WandaVision arranca la cuarta (la cual empezaba con el estreno de Black Widow en cines, proyecto que se tuvo que retrasar debido a la pandemia). Ésta es la primera serie exclusiva de Marvel para Disney+, una plataforma que si bien se estrenó el año pasado, a mi parecer, no ha logrado despuntar como seguramente las mentes maestras de la casa de Mickey Mouse hubieran deseado y vaya que la pandemia les ha permitido a los contenidos digitales meterse como la humedad por todo el mundo. Y precisamente con series como WandaVision es en donde le encuentro una gran área de oportunidad a dicha plataforma. Estoy completamente convencida de que en la medida en que este servicio de streaming genere más contenido exclusivo, entonces encontrarán un público más cautivo y diverso que quiera pagar una suscripción. Así sucedió con Netflix. En el momento en el que dejó de ser un simple catálogo de películas y series, entonces logró expandirse a nivel mundial. Porque si bien está increíble tener reunidos todos los títulos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y demás, en una misma plataforma, al final del día, lo que todos estamos buscando es contenido nuevo y vaya que la competencia entre las diferentes plataformas está muy reñida. Hoy en día hay tanto contenido disponible que cuando tienes dos horas de tu día o una tarde completa, es muy difícil decidirse a qué, de toda esa oferta, le vas a invertir tu tiempo. Dicho lo anterior, me atrevo a recomendar ampliamente WandaVision protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, quienes en las películas del UCM ya habían interpretado a los personajes de Wanda Maximoff, mejor conocida como La Bruja Escarlata y Vision.

Creo que para entender y disfrutar más la serie es importante que le demos una leída o refrescada a la cronología del UCM. Es decir, de dónde venimos y a dónde vamos con este proyecto que además de darle continuidad a otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (Capitán América y el Soldado del Invierno, Capitana Marvel, Avengers: Infinity War y Endgame), también servirá como referente para otros proyectos que vienen como Capitana Marvel 2 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esa tarea se las dejaré a cada uno de ustedes, queridos lectores, porque necesitaría muchos caracteres más de esta columna para explicarlo. Lo que es importante conocer de esta historia antes de verla, es que cronológicamente hablando venimos de los sucesos acontecidos en Avengers: Infinity War y Endgame (Sí, aunque la serie comience en la década de los 50). Sabiendo esto, lo único que se debe hacer con WandaVision es disfrutarla y poner atención a todos los detalles, y a esos pequeños momentos que en la narrativa dejan tantito de lado la comedia de situación, para reubicar a La Bruja Escarlata y Visión, en una realidad que dista mucho de la que están viviendo y que al final de cuentas nos llevará al verdadero origen y futuro de los personajes. Algo que a mi parecer, era una asignatura pendiente de Marvel para con todos los fans de estos superhéroes, a quienes no alcanzamos a conocer bien en las películas que aparecieron y son tremendamente interesantes.

Cabe la pena destacar el trabajo de dirección de arte, fotografía y vestuario de la serie. Este último corrió a cargo de la mexicana Mayes C. Rubeo, quien recibió una nominación al Oscar en la pasada entrega de los premios de la Academia, por el diseño de vestuario de la cinta Jojo Rabbit, y quien ya había trabajado anteriormente para Marvel con el vestuario de Thor: Ragnarok. Los creadores de la música de WandaVision, son nada menos que los esposos Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, sí las mentes maestras detrás del éxito Let it Go, de Frozen, tema con el cual obtuvieron un Oscar.

Háganse un favor y vean ya esta exótica, pero curiosa, pero divertida, pero interesante serie de tan solo 9 capítulos que ya está disponible en Disney+, porque estoy segura que este proyecto será el inicio de un camino bien interesante que tomará el Universo Cinematográfico de Marvel, al extender las historias de estos maravillosos personajes a series.