Ilusionismo con vacuna

En un nuevo acto de ilusionismo político-electoral, el canciller Marcelo Ebrard informó que México será el primer país que aplicará masiva y gratuitamente la vacuna contra el COVID-19, lo que es totalmente falso porque otros países lo están haciendo desde hace varios meses. Y para ponerle crema a sus tacos, agregó: Misión cumplida; a sus órdenes Jefe.

Según Ebrard, la instrucción del Presidente es que no sólo debemos tener acceso, sino que México debe llegar al mismo tiempo que el primer país que inicia la vacunación (puso como ejemplo a varias naciones de Europa que arrancaron con el plan de vacunación). Son dos cosas distintas, no estamos diciendo hoy que México va a iniciar en abril, México va a iniciar en diciembre que fue la instrucción del Presidente”. ¿Tú le crees al Carnal Marcelo?, preguntan los afectados e infectados por el coronavirus quienes tienen miedo de no cargar los peregrinos. ¡Nosotros tampoco¡ Responden ellos mismos.

Bueno, bueno, este mes llegarán 250 mil dosis de vacuna Pfizer; en enero, febrero y marzo se tendrán un millón de dosis cada mes, y en abril arribarán 12 millones de dosis, precisó Ebrard después de que le cayeron en la maroma.

Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell, dio a entender que el milagro de la vacunación en México ocurrirá precisamente el día 12 de diciembre, un día después de que la agencia de regulación sanitaria de Estados Unidos (FDA) autorice el uso de la vacuna Pfizer.

El aguafiestas de Joe Biden, virtual presidente electo de Estados Unidos prometió que su administración –que empieza el 20 de enero— administrará 100 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en sus primeros 100 días. O sea, un millón cada día. Biden también envió el clásico mensaje de te lo digo Juana para que lo entiendas Chana: “Cualquiera que sea su posición política o punto de vista, hay que usar cubrebocas durante 100 días”.

AGENDA PREVIA De lo que son capaces algunos panistas. Gustavo Madero, Maderito, quien pretende ser gobernador de Chihuahua, declaró que está dispuesto a ponerse de tapete, con alfombra roja y toda la cosa, para que Margarita Zavala y Felipe Calderón se sumen al PAN en las elecciones del 2021. ¡Así son los chihuahueños!

