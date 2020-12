Los Mayas y su Constitución

Tuvieron que pasar más de 500 años para hacer más pareja la justicia, y tener un gesto de dignidad jurídica hacia los auténticos pueblos originarios de lo que hoy es Quintana Roo. El 2 de diciembre sucedió algo inédito en la tribuna más alta de la nación, en donde el Presidente de la República toma protesta, en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Por primera vez en la historia de nuestro país se dio voz a los representantes de la comunidad maya de Quintana Roo. En una escena con mucho simbolismo, presentaron la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, traducida al Maya, formando parte del acervo histórico de la nación.

Dos hechos muy relevantes. Ambos actos escriben una página más en la historia de México y el estado más joven de México.

La Cuarta Transformación tiene como precepto construir un país más igualitario especialmente para los más vulnerables. Contar con una Constitución en su lengua materna es un eslabón para lograr este fin.

Las comunidades más marginadas son las indígenas. Pueblos con 5 siglos de abandono y olvido especialmente en el ámbito jurídico.

Finalmente el pueblo Maya vino a que se le reconozca su importancia y relevancia. Un pueblo al que se le impusieron lengua, religión, ideas e ideales, pero, por la firmeza de su corazón, mantuvo intactas sus raíces. Organizados alrededor de sus centros ceremoniales; un pueblo rico en cultura y tradiciones.

Qué difícil que esto se dé en el marco de una pandemia, en medio de un mundo que parece ir tan rápido, pero para los temas fundamentales se mueve tan lento.

Que complicado momento histórico, pero qué maravilla que la vida permita oir un discurso en Maya en la más alta tribuna, que por vez primera hace un hecho histórico, y se encienda una vela en la oscuridad.

Esta Constitución fue circulada en caravana en toda la zona maya. Está firmada por 317 dignatarios mayas, por los 8 juzgados tradicionales de la Ley Indígena en Quintana Roo. Fue firmada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Gobernador Carlos Joaquín, por el Presidente del Tribunal Superior Antonio León Ruiz, por el Diputado Federal Luis Alegre Salazar, los integrantes de la XVI legislatura del Congreso estatal y por el equipo que llevó a cabo la traducción. Una Constitución del pueblo originario de Quintana Roo.

Durante la Caravana, también se brindaron servicios médicos gratuitos a casi 20,000 familias en la zona maya, se entregaron lentes, juguetes y zapatos a los niños.

La Carta Magna no solo es un documento con obligaciones, sino también derechos. ¿De qué sirve tener derechos si uno no los entiende? La ley y la justicia no son parejas para quienes no hablan Español.

Este documento permitirá preservar la lengua maya escrita, para que sigan aprendiendo a leer y escribir en maya, y que su cultura y tradiciones se preserven para futuras generaciones.

Qué orgullo estar en la máxima tribuna de la nación representando a un pueblo orgulloso y digno. La cultura maya es una cultura viva, pero con muchas necesidades. Hay que conocer sus tradiciones, artesanías y festejos.

Hablamos mucho de esta cultura ancestral y milenaria que nos ha dejado legados importantísimos para toda la humanidad. Pero ¿Qué hemos hecho por ellos? Hay que impulsar el turismo rural para generar derrama económica para las zonas rurales.

Hoy más que nunca el turista busca una experiencia no sólo un destino. Imaginémonos una pareja española que viene a casarse en un centro ceremonial maya, por un sacerdote tradicional y que pueda pernoctar en una palapa durmiendo en una hamaca conviviendo con una familia auténticamente maya.

Sin duda esta experiencia será contada con todos sus familiares y seres queridos al regresar a sus tierras. Debemos impulsar el turismo rural no solo por la derrama económica hacia nuestros pueblos originarios, sino también para posicionarnos en el ámbito internacional en un mercado que es ferozmente competitivo.

La comunidad maya tiene principios y raíces que están en la sangre de este pueblo bendito que con amor sigue custodiando las selvas, y riquezas naturales, y sigue siendo el fiel guardián de este paraíso que México ha nombrado Quintana Roo, en memoria de ese gigante, Andrés Quintana Roo.

LUIS ALEGRE SALAZAR

COLABORADOR

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS