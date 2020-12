Eternos del Diamante

Este jueves se presentaron los nuevos integrantes, los nuevos rostros de peloteros que quedarán inmortalizados en el Salón de la Fama del beisbol mexicano. Se trata de la Clase 2020 que ha recibido a siete Grandes de los Diamantes y también del periodismo deportivo, en presencia del presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Horacio de la Vega; Omar Cañizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y Francisco Padilla, director del Salón de la Fama.

De 28 candidatos que se tenían contemplados, el comité elector decidió que en Categoría Cronistas, ingresará Jorge Méndez Torres (22 votos); en Veteranos, William Serrel (17 votos) y en Peloteros: Matías Carrillo (52 votos), Vinicio Castilla (52 votos), Isidro Márquez (40 votos), José Luis Sandoval (30 votos) y Eduardo Jiménez (23 votos). Ellos son los nuevos eternos de la pelota mexicana.

En lo particular, me da una alegría enorme escuchar que estos personajes hayan ingresado al Salón de la Fama, y es que a la mayoría de ellos me tocó verlos jugar en su mejor momento. En particular recuerdo a mi ídolo, Matías El Coyote Carrillo, El Tigre más Tigre de todos los tiempos, el hombre que con sólo escuchar su nombre en el sonido local, provocaba la exultación de la afición tigrista y la rechifla más fuerte de la gente de Diablos. En fin, todos mis jerseys tienen el número 24, decidí portarlo desde pequeño y cuando jugaba en diferentes ligas por él, por mi máximo ídolo: Matías Carrillo.

A Vinicio Castilla me tocó más verlo en la televisión, aunque tuve chance de tenerlo cerca ya en su veteranía con las Mantarrayas de Tampa Bay, en un juego de exhibición frente a Piratas de Pitsburgh, en el Foro Sol. De los mejores tercera base que ha dado México. De Isidro Márquez, recuerdo su famosa bola submarina, me gustaba verlo calentar en la loma del jardín izquierdo previo al cierre del juego. En la final de 1999, el venezolano, Pedro Castellano, le prendió una recta y la puso del otro lado, lo que prácticamente le dio el título a los Diablos en el sexto juego de la serie. ¡Vaya serie, por cierto!

El Borrego Sandoval fue un parador en corto fuera de serie. Incluso me atrevería a decir que para la afición de Diablos Rojos del México, representaba lo mismo que Matías Carrillo para Tigres. Era un ídolo en toda la extensión de la palabra, verlo jugar a la defensiva era un deleite, una verdadera obra de arte. A la ofensiva también respondió en el momento oportuno y las cifras a lo largo de su carrera, lo respaldan. En cuanto a Lalo Jiménez recuerdo poco, pero lo ubicó perfecto con los Saraperos de Saltillo. Un día nos dio un gran saludo a mi padre y a mí, cuando lo veíamos calentar y prepararse previo a un juego contra los Diablos. Lo felicitamos por su entrega y gran trayectoria.

LA INVITACIÓN

La invitación es para que nos acompañen a Brenda Peña y un servidor como todos los fines de semana a partir de las 2 de la tarde en Los dos a las 2, por el El Heraldo Radio, y es que mañana sábado 5 de diciembre, estará con nosotros la periodista, Beatriz Pereyra, quien nos va a platicar de su nuevo libro: El Pelotero, que relata, entre otras cosas, anécdotas e historias humanas que existen detrás de este hermoso deporte.

POR MANUEL ZAMACONA

