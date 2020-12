La mujer que encabeza la seguridad pública en México

Lamentablemente aún existe una infrarrepresentación femenina como fenómeno universal en las instituciones de seguridad; toda vez que las mujeres constituyen habitualmente menos de un cuarto del total del personal de seguridad, sobre todo en regiones no democráticas y aunque la representación ha aumentado en las últimas décadas, todavía tenemos grandes retos que superar para su incorporación de forma sustantiva a estas instituciones.

Por lo anterior es un importante e histórico avance, que la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México vaya a ser una mujer; y no me equivoco al asegurar que los temas más urgentes y delicados en materia de construcción de paz no caen manos improvisadas.

Rosa Icela Rodríguez, es originaria de Xilitla, SLP, egresada de la única escuela especializada en periodismo, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García (EPCS); se desempeñó como reportera en Televisa Radio, El Universal, La Afición y La Jornada; también se ha especializado en teoría y práctica, en temas relacionados con políticas públicas, estrategias políticas, gobernabilidad, participación ciudadana, seguridad nacional y pública.

La Licenciada Rosa Icela Rodríguez ha sido por 23 años funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal; con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza del gobierno capitalino, inició como directora de Atención Ciudadana, con el actual Canciller Marcelo Ebrard fue coordinadora General del Gabinete, con Miguel Ángel Mancera, fue Secretaria de Desarrollo Social, logrando los avances más representativos que ha tenido la ciudad en materia de programas sociales, como la pensión de adultos mayores y prevención de las violencias hacia las mujeres y niñas; con la Dra. Claudia Sheinbaum fue secretaria de Gobierno, contribuyendo a las acciones que hoy en día representan 70% de aprobación con la que cuenta la Jefa de Gobierno; y su último cargo antes de ser nombrada como titular de la SSPC, fue en la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, donde consolidó la transición a una importante reforma que asigna a la SEMAR atribuciones que posee dicha coordinación.

A la nueva Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la conozco desde el año 2000, sé de su talento y su capacidad política y organizativa; ella me entregó en 2006 la Dirección General de Concertación Política, para ir a una responsabilidad mayor, manejó las 71 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Hemos compartido desde distintas trincheras, pero con un mismo objetivo, prácticamente 20 años de tarea de Gobierno, estoy seguro de que dará continuidad a las estrategias de seguridad del Ejecutivo Federal que en su momento encabezó firmemente el Doctor Durazo.

Sin duda alguna, hoy podemos celebrar que tenemos a la primera mujer que estará al frente de una de las instituciones más relevantes en materia de seguridad en nuestro país; y que la paz de todas las mexicanas y mexicanos recae en un perfil de una persona profesional, ética y con arraigo de servicio.

